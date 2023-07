"Mickrige Fontäne" und grüner Glibber: Ärger um Weiher am Kaufbeurer Rathaus reißt nicht ab

Trotz aufwendiger Reinigungsaktionen ist der Schwanenweiher in Kaufbeuren schon wieder großflächig mit Algen bedeckt. Was tun, zumal das Tänzelfest naht?

06.07.2023 | Stand: 08:37 Uhr

Ein vernehmliches Seufzen bei den anwesenden Spitzen der Stadtverwaltung erzeugte Helmut Folter bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Der CSU-Stadtrat regte an, im Hinblick auf das Tänzelfest doch den Schwanenweiher am Rathaus-Neubau vom Algenteppich zu befreien und die „mickrige“ Fontäne zur fünften Jahreszeit in Kaufbeuren wieder etwas höher zu drehen.

Zum Wasserspiel konnte Oberbürgermeister Stefan Bosse umgehend eine klare Aussage treffen: Anwohner hätten sich beklagt, dass bei entsprechendem Wind viel Wasser der Fontäne an ihren Hauswänden landet. Deshalb wurde die Höhe, bis zu der das Nass in den Himmel spritzt, reduziert. Das habe den gewünschten Erfolg gebracht, und deshalb bleibe die Fontäne so, wie sie momentan ist, sagte Bosse.

Andere Wasserpflanzen sollten den Algen im Schwanenweiher in Kaufbeuren die Nährstoffe streitig machen. Das hat nicht funktioniert

Der Algenwuchs im Schwanenweiher ist dagegen eine langwierige Geschichte mit unklarem Ausgang. Aufwendig ließ die Stadt 2019 das kleine Gewässer sanieren. Mit dem Neubau des Forettle-Centers sollte ein attraktiver Zugang zur Altstadt entstehen. Sogar ein Bagger auf einem Schwimmelement schipperte über die Wasserfläche, um Schlamm aus dem Weiher zu holen.

Doch die Algen kamen wieder. Deshalb wurden spezielle Wasserpflanzen eingesetzt, die den Algen die Nährstoffe für ihr Wachstum entziehen sollten. Doch auch diese Bemühungen brachten nicht den erhofften Erfolg. Letztlich wateten Bauhofmitarbeiter mit wasserdichten Hosen durch den Schwanenweiher, fischten mit großen Rechen und Gabeln das glitschige Grün heraus und entsorgten es. „Das ist sehr aufwendig und auch körperlich eine sehr fordernde Arbeit“, berichtete der Oberbürgermeister – also nichts, was der Bauhof alle paar Monate so nebenher schultern könne.

Bei den Sanierungsarbeiten habe sich zudem gezeigt, dass der Wasserspiegel des Weihers identisch ist mit dem Grundwasserspiegel an dieser Stelle, ergänzte der städtische Baureferent Helge Carl. Das bedeutet, dass das Wasser nicht einfach abgelassen werden kann, um den Weiher zur reinigen. Zuletzt sei auch der Besatz mit speziellen, algenfressen Karpfen in Erwägung gezogen worden, berichtete Bosse. Doch letztlich seien Lage, Wasserqualität und vielleicht auch das sich verändernde Klima so, dass man sich eventuell mit dem Algenwachstum abfinden müsse. „Aber wir bleiben dran“, versicherte Bosse – unter Umständen dann doch mit einer weiteren Reinigungsaktion vor dem Tänzelfest.