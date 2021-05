Alle Hoffnungen der Kulturschaffenden ruhen auf Sommer

Das für Mai geplante Kaufbeurer Live.Art Festival fälltCorona zum Opfer. Welche Veranstaltungen die Stadt und private Organisatoren ab Juli planen und welche Rolle die Corona-Testmöglichkeiten dabei spielen

03.05.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Die Kulturschaffenden fristen seit einem Jahr ein karges Dasein. Die Corona-Pandemie lässt ihnen kaum Luft für Veranstaltungen. Frohen Mutes plante das Stadtmarketing dennoch das Live.Art Festival. Es sollte ab 19. Mai im Autokino-Format auf dem Tänzelfestplatz stattfinden. Doch die hohen Inzidenzwerte von über 100 in Kaufbeuren ließen die Veranstalter jetzt kapitulieren. Sie sagten das Festival ab. Ausschlaggebend sei vor allem die ab 22 Uhr geltende Ausgangssperre in Kaufbeuren gewesen, so Ulf Jäkel, Vorsitzender von Kaufbeuren Tourismus und Stadtmarketing.