600 Teilnehmer feiern bei der Allgäu Pride in Kaufbeuren  - Video und Fotos

Besser hätte es mit dem Wetter nicht laufen können: Bei Sonnenschein zog die LGBTQ-Gemeinde bei der Allgäu Pride durch Kaufbeuren und feierte ausgelassen.

03.09.2023 | Stand: 17:07 Uhr

Die dritte Allgäu Pride Week feierte am Samstag in Kaufbeuren ihren Abschluss. An die 600 Frauen und Männer aus nahezu allen Altersgruppen demonstrierten gegen Diskriminierung und für gesellschaftliche Akzeptanz von Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtlichen Menschen. „Queer leben“ lautete die Botschaft an die Öffentlichkeit.Mit Transparenten, Fahnen in den unterschiedlichen Farben der jeweiligen zwölf Queergruppen und Lautsprecheranlagen auf Bollerwagen zog die Demo vom Zollhäuschen durch die Altstadt bis zum Rathaus. „Endlich ist die Bewegung in den kleineren Städten angekommen und nicht nur in den Metropolen präsent“, lobte die 70-jährige Claudia Wirth aus dem Ostallgäu die Anstrengungen des Vereins Allgäu Pride. Queer leben sei bei den Menschenrechten zwar gelandet, es mangele aber immer noch an der notwendigen Akzeptanz. Der 80-jährige Johann Mayr ist zu Besuch in Unterostendorf und erlebte zum ersten Mal eine Veranstaltung dieser Art. Leben, wie man es für richtig hält und dabei glücklich sein, ist das Lebensmotto des Familienvaters.

Allgäu Pride in Kaufbeuren: Kundgebung vor dem Rathaus, Party im Spitalhof

Vielfalt und Gleichheit fordern für sich die 18-jährige Jessica und die 27-jährige M. Hoffmann ein. Sie finden Unterstützung bei den Drag Queens Ruby Tuesday und Vicky Voyage. Ihr Auftritt auf der Kundgebung vor dem Rathaus wird begleitet von dem Song „I want to break free“ (Queen). Die Redner fordern die bayerische Staatsregierung auf, endlich als letztes Bundesland einen sogenannten queeren Aktionsplan zu erlassen, der die betroffenen Gruppen vor Diskriminierung schützt. Einhellig dazu äußerten sich auch die Politiker Pascal Lechler (SPD), Holger Jankowsky (Grüne) und Christian Toth (FDP). Anschließend fand eine Party im Spitalhof statt.

Der Organisator der Kaufbeurer Veranstaltung, Markus Prohaska, zeigte sich erfreut über das steigende Interesse in der Öffentlichkeit. Er blickte bereits optimistisch auf die kommende, einjährige Vorbereitungszeit für die Allgäu Pride Week in 2024.

