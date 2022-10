Allgäuer Ausbildungsmesse in Pforzen: Informationen und Zauberei

Die Allgäuer Ausbildungsmesse in Pforzen (Ostallgäu) zog zahlreiche Besucher an. Warum die Anziehungskraft garadezu magisch war.

16.10.2022 | Stand: 13:01 Uhr

Die Allgäuer Ausbildungsmesse in der Pforzener Mehrzweckhalle zog am Freitag und am Samstag zahlreiche Besucher, darunter Schulabgänger, Eltern, und Ausbilder, an. 41 Unternehmen und Institutionen präsentierten sich in der Ostallgäuer Gemeinde.

Im Programm: auch Ungewöhnliches und Unterhaltsames. Zauberer Andreas Polzer verbog am Stand der Firma Mouldtec (Neugablonz) vor den Augen der Besucher Gabeln. Was das mit Ausbildung zu tun hat? „Naja, zumindest bleiben die Leute begeistert stehen, denn der Einstieg in ein Gespräch ist dann deutlich attraktiver“, findet er. Dies sei schon mal eine gute Grundlage, um über die vielen Ausbildungsmöglichkeiten in den Unternehmen zu sprechen.