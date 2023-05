Als Joker für die DEL empfohlen - Nico Appendino spielt nun für Bremerhaven

Förderlizenzspieler Nico Appendino verteidigt künftig bei Fishtown Pinguins Bremerhaven. Über den ESV Kaufbeuren ist er voll des Lobes - und wer weiß, was kommt?

24.05.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Was war das für eine Saison für Nico Appendino. Nach zwei schweren Verletzungen sollte er im Rahmen der Kooperation mit Red Bull München mit einer Förderlizenz beim ESV Kaufbeuren zunächst Spielpraxis sammeln. Doch aus dem relativ unbekannten Ergänzungsspieler wurde ganz schnell eine feste Größe und ein Leistungsträger im Team der Joker. Ganz nebenbei durfte er sich auch am Ende der Spielzeit 2022/23 noch deutscher Meister mit Red Bull München nennen.

Appendino spielt DEL2, DEL und Champions-Hockey-League

Dort war er keineswegs nur Bankdrücker, denn die personelle Situation in München sorgte dafür, dass der 24-jährige Verteidiger insgesamt auch 32 Partien in der Deutschen Eishockeyliga absolviert hatte und dabei sechs Torvorlagen beisteuerte. Auch bei zwei Spielen in der Champions-Hockey-League stand der gebürtige Kemptener im Line-up von München. „Ich bin jedoch auch immer gerne nach Kaufbeuren gekommen, denn hier habe ich mich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Wir hatten eine tolle Kabine: Für die Mannschaft wird alles getan, und auch die gesamte Organisation beim ESVK arbeitet sehr professionell“, erzählt Appendino mit viel Lob für den Kooperationspartner.

Gute Zusammenarbeit mit Trainerteam

„Ich hatte als Spieler das Gefühl, dass die Zusammenarbeit beider Vereine sehr gut funktioniert. Natürlich spielt auch die räumliche Nähe zwischen München und Kaufbeuren eine wichtige Rolle, das Ganze hat schon Sinn gemacht“, sagt der Spieler, der auch von Trainer Marko Raita profitiert hat: „Man kann beide Trainer nicht vergleichen, zudem spielt München auch ein anderes System als Kaufbeuren. Aber Marko hat viel mit mir gesprochen, und ich habe auch Vertrauen von ihm bekommen, Verantwortung im Spiel zu übernehmen. Das ist auch die Rolle, die ich mir künftig vorstelle“, beschreibt Nico Appendino die gute Zusammenarbeit mit dem Trainerteam in Kaufbeuren.

Bremerhaven bemüht sich früh

Doch nun möchte der ambitionierte Sportler den nächsten Schritt machen und hat sich für die bevorstehende Spielzeit für ein Engagement bei den Fishtown Pinguins in Bremerhaven entschieden. „Bei den Gesprächen mit München hatten wir unterschiedliche Auffassungen, was meine Zukunft betrifft. Bremerhaven hat sich schon sehr früh um mich bemüht. Natürlich gab es auch Gespräche mit dem ESVK, aber die sportliche Perspektive weiterhin in der DEL zu spielen, war für mich ein entscheidendes Kriterium. Den ESVK werde ich auf jeden Fall in sehr positiver Erinnerung behalten und wer weiß, wie sich die Dinge im Sport entwickeln“, begründet Appendino seinen Wechsel aus Bayern an die Küste.

Bis zu seinem Dienstbeginn am 1. August steht nun erst einmal das individuelle Sommertraining auf dem Programm, denn bereits zum Auftakt möchte er dort einen starken Eindruck vermitteln.