Als Unternehmer Schwarzarbeiter bei den Kaufbeurer Finanzbeamten anmelden wollten

17.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Zu kaum einer Zeit im Jahr passen Legenden und Anekdoten so gut wie zu den Tagen vor Weihnachten. Deswegen füllen wir unseren Adventskalender heuer mit Erzählungen. Die stehen so vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern, aber lassen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in manches Geheimnis eintauchen.

In Gablonz gab es seinerzeit den Beruf des Schwarzarbeiters. Nach Erzählungen soll es einst sogar Meisterbriefe mit dieser Bezeichnung gegeben haben. Schwarzarbeiter – ein Wort, dem in Bayern eine andere Bedeutung zukommt. Heute spricht man innerhalb des Unternehmensverbundes der Gablonzer Industrie vielleicht auch deshalb lieber vom Rohgürtler, der lötet, Metall zum Glühen bringt, verzundert und schwärzt.

Unternehmer wollen Schwarzarbeiter in Kaufbeuren anmelden

Nach der Neuansiedlung der Sudetendeutschen und der Gablonzer Industrie in Hart bei Kaufbeuren, dem späteren Neugablonz, wollten die Unternehmer ihre Mitarbeiter natürlich als Schwarzarbeiter anmelden. Doch die Finanzbeamten zeigten sich schockiert und lehnten ab.

Es stellte sich die Frage, wer den Begriff zuerst verwendet hat: die Gablonzer als Bezeichnung für einen ehrenwerten Beruf oder Beamte für jemanden, der den Staat um die Steuer betrügt?

Firma sucht per Inserat nach Schwarzarbeiter

Immer wieder gab es deshalb Probleme, berichtet der Neugablonz Unternehmer Wolfgang Schnabel. So soll eine Firma auf der Suche nach Mitarbeitern ein Inserat mit der Bezeichnung Schwarzarbeiter in der Tagespresse geschaltet haben. Die Antwort kam vom Amt: Dies sei eine Unverschämtheit. „Wir können Sie leider nicht belangen, appellieren aber an Ihre Berufsehre.“

Als man diesen Vorfall im Unternehmen schon lange vergessen hatte, kam ein Bediensteter dieser Behörde in anderer Sache in den Betrieb, wo die Bezeichnung Schwarzarbeiter noch immer geläufig war. Als man auf den Begriff kam, erzählte der Chef von dem damaligen Streit um das Wort. Da sagte der Beamte, dass er der Absender des Briefes gewesen sei. Wem diese Geschichte wohl peinlicher war?

