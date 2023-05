Altbau in Irsee: Hans Wells Familie spottet und spielt genüsslich

Das Satiriker-Urgestein Hans Well gastiert mit seinen Kindern in Irsee. Warum das frühere Biermösl-Blosn-Mitglied besondere Erinnerungen mit dem Altbau verbindet.

09.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Für Hans Well schloss sich ein Kreis. Vor 45 Jahren bestritt er mit seinen Brüdern als Biermösl Blosn eine der ersten Veranstaltungen in der neu gegründeten Kleinkunstbühne Altbau in Irsee. Nun kam er vorbei auf der Abschiedstour mit seiner Gruppe Wellbappn, also mit seinen drei Kindern. „Bappn“, das kann man mit Mundwerk übersetzen, und ein solches hat Hans Well – so frech wie intelligent – nach wie vor. Die Spottlust ist ihm noch nicht vergangen, auch wenn diese Formation nun endet, weil Sohn Jonas in Berlin einfach „zu weit weg vom Schuss“ sei. Aber Tochter Sarah will weitermachen mit dem Papa. Mal schauen, wer da noch dazukommt ... Aber zur Gegenwart. Da musizierten außer Max an Tuba und Trompete und Sarah (Bratsche, Akkordeon, Saxofon) noch Tabea (Geige, Steirische Harmonika) und natürlich der Vater. Der blieb als einziger auf der Bühne einem Instrument, der Gitarre, den ganzen Abend treu. Aber das Hauptinstrument waren für alle sowieso ihre Stimmen. Die klangen perfekt und ergänzten sich zum Familien-Quartett in allererster Schnaderhüpferl-Qualität.

Die Themen liegen für Hans Well auf der Straße - auch auf denen rund um Irsee

Die Themen liegen auf der Straße für Hans Well – auch auf denen ganz in der Nähe. So nahm er den Konflikt zwischen Radlern und Fußgängern in der Kaufbeurer Fußgängerzone und den geplanten Ausbau der B12 auf die Schippe. Ex-Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer „und sein Ur-Urahne“ Udo durften auch nicht fehlen. Im eigentlichen Programm gab es dann in bewährter Weise politisch-zynisches Geblödel. Das Problem der steigenden Flüchtlingszahlen? „Unsere Grenzen werden wir moslemsicher mit Schweineschmalz abdichten“. Die Lösung der Energiekrise? „Den Mist, den Scheuer und Dobrindt verzapfen, in eine Biogasanlage einspeisen.“ Und eines jener Themen, bei denen das Geblödel dann ganz schnell wegfiel: „Der älteste Brauch der katholischen Kirche? Der Missbrauch.“

Ein Glockenspiel erklingt beim Lied über einen Smartphone-Kurs im Kindergarten

Bei seinen Musikstücken war dem Quartett dann kein Aufwand zu groß. Da packte Tabea ein Glockenspiel aus, um den Song über den Smartphone-Kurs im Kindergarten akustisch zu komplettieren, und aus Jonas’ Tuba raucht es raus, als beim Auto-Song „Mercedes-Demenz“ der „Opel Asthma“ drankam. Egal, ob er die Berufswünsche seines Sohnes thematisierte (Biertester oder Matratzen-Sommelier), Biene Maja und Huml Melanie verschwisterte oder seine eigenen Fähigkeiten outet („Hellsicht“ ist der Spürsinn für die nächstgelegene Halbe): In Sachen virtuosem Wortwitz und Pointen-Akrobatik ist Hans Well einzigartig. Für Vergleiche muss man da schon einen Karl Valentin oder Gerhard Polt bemühen. Bleibt zu hoffen, dass er noch eine Weile weitermacht. Humoristen dieses Ranges, in Jahrzehnten vom Leben geformt, sind selten in diesen schnelllebigen Zeiten.