Alte Handys für den guten Zweck

Kolpingsfamilie Kaufbeuren sammelt weiterhin alte Handys und unterstützt damit die Kreislaufwirtschaft. Schon 700 Handys in Kaufbeuren abgegeben.

01.05.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Die Handy-Spendenaktion www.SpendeDeinAltesHandy.de geht in Kaufbeuren weiter. Unter der Federführung der Kaufbeurer Kolpingsfamilie wurden kürzlich über 700 gespendete Althandys an Christian Mazenik von der Hilfsorganisation Missio München übergeben. Sie waren in nur vier Monaten zusammengekommen.

17 Annahmestellen

Bürgermeister Oliver Schill begrüßte die Aktion, die die Kolpingsfamilie Kaufbeuren seit November 2019 durchführt. Auch das Generationenhaus beteiligt sich daran . An aktuell 17 Annahmestellen sind Boxen aufgestellt, wo Bürgerinnen und Bürger ausgediente, nicht mehr benötigte Alt-Handygeräte abgeben können. Die Spenden werden an das Mobilfunkunternehmen Mobile-Box in Köln weitergegeben. Dort werden noch brauchbare Geräte zur Wiederverwendung aufbereitet und nach zertifizierter Löschung etwaiger bestehender Daten online verkauft. Wenn das nicht möglich ist, werden die Geräte in Europa fachgerecht recycelt.

Mehr Gold als in Gold-Erz

Bereits 41 Alt-Handys enthielten mehr Gold als eine Tonne Gold-Erz, teilte die Aktion jetzt mit. So werde die Umwelt durch „Second-Life-Handys“ und Rohstoff-Recycling vor weiter Ausbeutung geschützt. Der geldwerte Ertrag aus der Handy-Spendenaktion soll den Menschen zugutekommen, die von der Rohstoffausbeutung am meisten betroffen sind. Damit schließe sich der Kreislauf und komme dem Wunsch vieler nach einer durchgängigen und konsequenten Kreislaufwirtschaft („cradle-to-cradle“) nach.