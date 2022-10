Alte Kontrahenten - Mauerstetten trifft auf Eiselfing

Nach Jahren trifft der SV Mauerstetten in der Volleyball-Bayernliga wieder auf den TSV Eiselfing. Der legte zuletzt einen Durchmarsch in der landesliga hin.

22.10.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Nach dem klaren Drei-Punkte-Sieg im Auftaktspiel der Saison 2022/23 beim TSV Burgberg treten die Volleyballdamen 1 des SV Mauerstetten am Sonntag ab 16.30 Uhr gegen den TSV Eiselfing an. Der Aufsteiger aus dem Landkreis Rosenheim ging einen ähnlichen Weg wie der SV Mauerstetten. Nach einigen sehr erfolgreichen Jahren mit einer hervorragenden Jugendarbeit und damit einhergehenden Aufstiegen bis in die 3. Liga, ließ sich der TSV Eiselfing für einen Wiederaufbau bis in die Bezirksliga zurückstufen.

Heiße Duelle auf allen Ebenen

Damals gab es heiße Duelle sowohl bei den Damen als auch bei bayerischen und deutschen Jugendmeisterschaften mit dem SVM. Nun, nach einigen Wiederaufstiegen und einem ungeschlagenen Siegeszug 2022 durch die Landesliga, strebt Eiselfing nach weiteren Aufstiegen, will dazu zunächst in der Bayernliga Fuß fassen und weiter den Weg nach oben gehen. Daher wird dem SVM am Sonntag ein sehr guter und aggressiv spielender Gegner in seinem ersten Bayernligaspiel entgegentreten, der unter keinen Umständen unterschätz werden darf.

Mona Gärtner ist erneut doppelt gefragt

Trainer Jürgen Malter hat in drei Trainingseinheiten und einer längeren theoretischen Betrachtung des Auftaktspiels nochmals intensiv die Stärken und Schwächen zusammen mit seinem siegreichen Team analysiert. Auch wenn die Mannschaft guten Willen und große Entschlossenheit in den Trainingseinheiten zeigte, so bleiben für den Trainer doch die gleichen Probleme wie vorigen Samstag: Mit Sandra Gärtner und Lea-Marie Weh fallen zwei Mittelblockerinnen krankheitsbedingt aus, sodass Mona Gärtner wieder eine ähnlich gute Leistung wie in Burgberg zeigen muss, um die Ausfälle zu kompensieren. Eventuell wird Eva Kleiner den Mittelblock verstärken.

Ersatz darf noch nicht nachgezogen werden

Gemäß den Statuten des BVV dürfen Spielerinnen aus einem Bezirksligateam an den ersten beiden Spieltagen der Saison nicht in höheren Teams eingesetzt werden. Deshalb ist der Wunsch der Abteilungsleitung nach einer voll besetzten Ersatzbank im Heimspiel nicht zu realisieren. Daher wird Trainer Malter mit Alissa und Nadine Birk, Nelly Hatzenbühler, Franziska Holderried, Caja Karpf, Lara Schmid, Ina Wahmhoff, Marina Zabel, Eva Kleiner und Mona Gärtner das schwere Spiel angehen.

Abteilung baut auf Heim-Atmosphäre

Die Verantwortlichen der Abteilung Volleyball sowie die Eltern der Spielerinnen haben sich rund um das Spielfeld und am Kiosk bemüht, damit die Zuschauer das Auftaktspiel der neuen Saison genießen können, berichtet Abteilungsleiter Max Merkel: „Ich freue mich auf das Spiel. In einer voll besetzten Halle mit der Riesenstimmung und begeisternd aufspielenden Damen des SVM wird es sicherlich ein grandioses Spiel. Ich wünsche unseren Damen ein erfolgreiches Heimspiel.“

Bereits einen Tag zuvor bestreiten die Damen II ab 13 Uhr ihr zweites Punktspiel – zu Gast werden der TSV Friedberg I und der VSC Donauwörth I sein.