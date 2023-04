Alte Tugenden wieder entdeckt - SG Kaufbeuren erkämpft sich Sieg

Die Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz drehen das Spiel gegen den TSV Gilching und halten damit locker die Klasse. Großes Derby zum Saisonabschluss.

25.04.2023 | Stand: 15:19 Uhr

Mit 34:29 (12:14) schlugen die Herren der Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz die Gäste vom TSV Gilching. Es war wahrlich kein Leckerbissen, den die Zuschauer in dem Spiel der Bezirksoberliga in der Neugablonzer Dreifachhalle vorgesetzt bekamen. Vor allem in der ersten Halbzeit war es eine schwache Vorstellung von beiden Seiten. In der zweiten Hälfte besannen sich die Mannen um Kapitän Julian Haggenmüller aber dann wieder auf ihre Tugenden und Stärken. So drehten sie ein schon verloren geglaubtes Spiel.

Guter Start für die SG Kaufbeuren

Dabei ging es gut los für die SG. Doch nach dem 3:1 schafften die Gäste schnell den Ausgleich. Es war dem TSV anzumerken, dass er seine letzte Chance auf die Relegation unbedingt nutzen wollte. Die Gastgeber gingen alsdann zwar immer wieder in Führung, doch die Münchner Vorstädter glichen meist postwendend aus. Auch bekamen beide Keeper in der Anfangsphase wenig zu fassen. Folgerichtig wechselte der Gästetrainer seinen Torhüter, während bei der SG weiter Jonas Klöck im Kasten blieb. Dieser rechtfertigte das in ihm gesetzte Vertrauen und verhinderte dann des Öfteren eine Führung des TSV. Doch nach der 17. Minute war es bei den Kaufbeurern wie abgeschnitten: Nichts lief mehr zusammen. Zwar war die Abwehr noch einigermaßen stabil, aber alles andere war quasi wie weggeblasen: kein Kampf, wenig Einsatz, unnötige Ballverluste und vergebene Torchancen. Auch machte sich der Torwartwechsel beim Gegner positiv bemerkbar. Aus einem 8:10 machte Gilching bis zum Pausenpfiff eine 14:12-Führung.

Als die Partie entschieden schien, dreht die SG auf

Auch die Anfangsphase der zweiten Hälfte gehörte den Gästen. Sie lagen permanent mit zwei oder sogar drei Toren in Führung. Einzig der Kaufbeurer Keeper verhinderte einen größeren Rückstand. Beim 16:19 (37.) schien die Partie bereits entschieden. Doch plötzlich entdeckte das Team von Trainer Dariusz Chryplewicz seine alten Tugenden wieder. Mit drei Toren in Folge egalisierten sie den Vorsprung. Aber die Gäste legten immer wieder vor. In der 45. Minute dann aber der letzte Gleichstand (23:23). Die Kaufbeurer, jetzt auch endlich unterstützt vom Publikum, gaben die wenn auch knappe Führung nicht mehr aus der Hand. Erst in der Schlussphase wurde es dann deutlicher. Am Ende stand ein 34:29 auf der Anzeigetafel. Der TSV hatte es den Hausherren sehr schwer gemacht und war der erwartet unangenehme Gegner. Mit Toni Skember (11 Tore) und Vladimir Dimic (9) hatten Gilching zwei Akteure, die nur sehr schwer in den Griff zu bekommen sind. Für die SG waren Niklas Klöck (14) und Christoph Dreher (7) die erfolgreichsten Torschützen.

Knaller bei der SG Kempten zum Abschluss

Die Wertachstädter haben bewiesen, dass sie ein schon verloren geglaubtes Spiel umbiegen können. Es war zwar kein technisches Highlight, aber vor allem in der zweiten Hälfte sehr intensiv, spannend und kämpferisch überzeugend. Kommenden Samstag ist Kaufbeuren bei der SG Kempten/Kottern zu Gast. Spielerisch muss sich die SG allerdings steigern, wenn sie die Illerstädter in der Tabelle noch überholen will.