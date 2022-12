Altes Duell Ravensburg - Kaufbeuren immer wieder quicklebendig

Der ESV Kaufbeuren gewinnt die Auswärtspartie bei den Ravensburg Towerstars knapp mit 3:2 nach Penaltyschießen. Wer letztlich für die Entscheidung sorgt.

11.12.2022 | Stand: 11:36 Uhr

Ravensburg gegen Kaufbeuren. Towerstars gegen ESVK. Oberschwaben gegen Allgäu. Das alte Duell. Fast schon ein Klassiker in der DEL2. Das jüngste Derby entschieden nun die Kaufbeurer mit 3:2 nach Penaltyschießen für sich. Am Ende der Auswärtsparty war der Kaufbeurener Goalie Daniel Fießinger der Matchwinner. Einmal sind die beiden Teams in der Hauptrunde der aktuellen Saison bereits aufeinandergetroffen. Mit 4:1 gewann Kaufbeuren Ende Oktober das Spiel. Zwischenzeitlich waren die Joker sogar Tabellenführer. Seit geraumer Zeit kämpfen sie aber wieder gegen eine Leistungsdelle an. Zuletzt gelangen ihnen in sechs Spielen nur zwei Siege. Die Formkurve der Ravensburger tendiert dagegen eher nach oben: sechs Spiele, drei Siege. Und noch etwas hatte die Towerstars vor der Partie angestachelt: In diesem Jahr ist den Ravensburgern noch kein Sieg gegen Kaufbeuren gelungen.

Ein von Anfang an hart umkäpftes Spiel

So entwickelt sich ein von Anfang an umkämpftes Spiel. Die erste Chance hatten aber die Towerstars. Charlie Sarault setzte sich sehenswert gegen Max Oswald durch, aber seinen wenig präzisen Schuss parierte der Kaufbeurener Goalie Fießinger problemlos (2. Minute). Der Vorwärtsdrang der Ravensburger wurde dann in der dritten Spielminute jäh unterbrochen, als Josh MacDonald wegen Beinstellens für zwei Minuten auf die Strafbank musste. Die Towerstars überstanden das Unterzahl-Spiel aber ohne größere Schwierigkeiten, weil der ESV Kauf/allgaeu/kaufbeuren/wichtiger-sieg-trifft-auf-falsche-einstellung-esvk-holt-in-der-dnl-einen-sieg_arid-504681beuren kein druckvolles Powerplay aufbauen konnte. Auch anschließend blieben die Ravensburger spielbestimmend, ohne zu großen Chancen zu kommen. Im Gegenzug parierte Goalie Jonas Langmann einen Schlagschuss des Kaufbeureners Alexander Thiel. Die beste Möglichkeit in den ersten zehn Minuten hatte der Kapitän der Towerstars, Sam Herr, dessen Schuss Fießinger aber reaktionsschnell entschärfte.

Joker spielen druckvoll, aber ungenau

Zwei Minuten später war es erneut Herr, der mit einem präzisen Pass Macdonald in Szene setzte, der mit einer Pirouette seinen Gegenspieler abschüttelte, aber am Ende an Fießinger scheiterte. Auch ein weiteres Unterzahlspiel überstanden die Towerstars, weil Kaufbeuren zwar nun druckvoller agierte, aber bei den letzten Pässen weiter zu unsauber agierte. In der 15. Minute hatten die Ravensburger Anhänger bereits den Torschrei auf den Lippen, doch Herrs Chance vereitelte Fießinger. Eine Minute später konnten die Ravensburger Fans aber dann jubeln: Ein Zuspiel von Oliver Granz kam an die Blaue Linie zu Sarault. Dieser fackelte nicht lange, und der Puck schlug rechts oben in Fießingers Tor ein. So gingen die Ravensburger mit einer verdienten 1:0-Führung in die Kabine.

Beide Mannschaften lassen Überzahl-Situationen ungenutzt

Im zweiten Drittel kam Kaufbeuren besser ins Spiel. Doch die Ravensburger Defensive war stets aufmerksam – und ebenso die Gegenseite. Eine Überzahlsituation, als der Kaufbeurener Tomas Schmidt wegen Stockschlags für zwei Minuten auf die Strafbank musste, konnten die Towerstars nicht nutzen. Die beste Chance hatte noch Sarault, dessen Schuss Fießinger aber entschärfte. Kaufbeuren nutzte auch die Überzahl nicht, als Granz zwei Minuten wegen Beinstellens absaß. Gerade als er wieder das Eis betrat, kam der Puck zu ihm. Doch er konnte die Scheibe nicht im Tor unterbringen. In der 32. Minute war die Ravensburger Defensive weit aufgerückt und unsortiert. Joker Markus Lilich lief ein paar Meter und passte zu Mikko Lehtonen. Der Finne schoss den Puck halbhoch, aber präzise, sodass Langmann keine Abwehrchance mehr hatte. Noch während sich die Towerstars von dem Schock erholten, ging Kaufbeuren knapp zwei Minuten später durch einen weiteren Finnen, Jere Laaksonen, in Führung, der ein Zuspiel von Tomas Schmidt von der linken Seite verwertete. Spiel gedreht. Im letzten Drittel hofften die Ravensburger Anhänger auf einen schnellen Ausgleich – vor allem, als Kaufbeurens Torschütze Lehtonen wegen Haltens für zwei Minuten auf die Strafbank musste. Doch unter anderem Granz vergab zweimal. Robbie Czarnik sorgte schließlich in der 52. Minute für das umjubelte 2:2.

ESVK-Goalie Daniel Fießinger agiert bis zum knappen Sieg glänzend

In der folgenden Verlängerung war Maximilian Hadraschek dem Siegtreffer für die Towerstars nahe, doch Fießinger reagierte wiederum glänzend. Im Penaltyschießen war der Kaufbeurener Goalie der Sieger, der alle Versuche der Ravensburger (Herr, Sarault, Czarnik) parierte. Lagacé besiegelte mit seinem Treffer die 2:3-Niederlage der Ravensburger. „Das Penaltyschießen ist immer eine Glückssache, eine 50:50-Chance“; sagte ESVK-Trainer Marko Raita. Trotz der äußerst knappen Niederlage war Ravensburgs Coach Tim Kehler nicht unglücklich: „Wir haben wieder unsere Comeback-Qualitäten gezeigt. Deshalb bin ich zufrieden.“