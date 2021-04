Altstadtsommer Kaufbeuren: Ein Monat voller Kunst, Kultur und Kulinarik

Ende Juli soll in Kaufbeuren eine neue Veranstaltungsreihe starten - mit Konzerten, Theater und Streetfood. Was die Initiatoren planen und wann es los geht.

26.04.2021 | Stand: 14:15 Uhr

Der Altstadtsommer Kaufbeuren soll Festivalfeeling und Stadtleben einen Monat lang vereinen. Geplant sind wechselnde Veranstaltungskonzepte an vier aufeinanderfolgenden Wochenenden. Zum Auftakt am 23. Juli steht die Partyband Muckasäck auf der Bühne. Bis zum 14. August soll es mehrere Konzerte geben, ebenso sind ein Poetry-Slam und Theaterabend geplant.

Bands wie Marcoca und San Antonio Kid aus Augsburg sowie die Salzburger Band Steaming Satellites haben bereits zugesagt, schildert Daniel Fischer, einer der Initiatoren der Veranstaltungsreihe und Inhaber der Eventagentur wood&wire-event.

Vorlesenacht für Kinder beim Altstadtsommer Kaufbeuren

Auch Kinder dürften Festivalluft schnuppern: Am 25. Juli wird es eine Vorlesenacht von und mit der Familienbeauftragten der Stadt Kaufbeuren geben. Auf den Hofmärkten am 6. und 7. August können sich die Besucher durch verschiedene Streetfood-Stände probieren und sich auf ein vielseitiges Angebot der Einzelhändler freuen. Für den Abschluss am 14. August ist ein Showabend mit Musikerinnen und Musikern aus Kaufbeuren geplant.

Hygienekonzepte und geringe Besucherzahlen

"Wir sind guter Dinge, dass auch dieses Jahr wieder Veranstaltungen mit klugen Konzepten stattfinden können" sagt Fischer. Die Initiatoren prüften Hygienekonzepte in verschiedenen Ausführungen, die täglichen Besucherzahlen sollen vorerst gering bleiben.

Durch die Regulierung der Gäste mit personalisierten Tickets könne somit auf sämtliche Verordnungen der Regierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie relativ kurzfristig reagiert werden.

„Gerade jetzt möchten wir zeigen, dass auch mit Hygienekonzept und Einhaltung diverser Corona-Einschränkungen sicher und ausgelassen gefeiert werden kann“, sagt Markus Mölzer Inhaber vom Roundhouse Kaufbeuren und dem Dicken Hund.

Tickets und Details zu den einzelnen Veranstaltungstagen gibt es in Kürze im Internet.

