Am 15. Februar ist der Tag des Regenwurms

Das Landwirtschaftamt Kaufbeuren weist auf die Bedeutung der Tiere für die Bodenqualität und auf Fördermöglichkeiten beim Kulturlandschaftprogramm hin.

15.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Noch bis Mittwoch, 23. Februar, können Landwirtinnen und Landwirte Förderung für Maßnahmen beantragen, die unter anderem den Regenwürmern zugutekommen. 49 verschiedene Regenwurmarten gibt es in Deutschland. Die unscheinbaren, aber fleißigen Helfer im Boden verbessern die Bodenfruchtbarkeit. Jedes Jahr am 15. Februar findet der Tag des Regenwurms statt, der die Bedeutung des Tieres für jede Art von Bodenbewirtschaftung in den Fokus rücken soll.

Der Tauwurm ist hierzulande die bekannteste Regenwurmart

Von der Tätigkeit der Regenwürmer profitiert jeder Gärtner, vom Klein- und Hausgarten bis zur Landwirtschaft. Die bekannteste Art unter den heimischen Würmern ist der Tauwurm (Lumbricus terrestris), er gräbt senkrechte Röhren, in denen Wasser versickern und Wurzeln wachsen können. Dadurch lockern und belüften die Regenwürmer den Boden und durchmischen und verbessern dessen Struktur. Außerdem bieten die Gänge einen Lebensraum für viele weitere Lebewesen. Die Bestandsdichte der Regenwürmer in bayerischen Äckern soll in den letzten 35 Jahren zugenommen haben. Als Nahrung dient für die Regenwürmer eine organische Düngung mit Zwischenfrüchten und Ernterückständen, aber auch Mist und Gülle. Wer möglichst auf Spaten oder Pflug verzichtet, tut den kleinen Helfern auch Gutes.

Antragsfrist für nächste Förderperiode endet am 23. Februar

Im Rahmen des Bayerischen Kulturlandschaftsprogramm fördert der Freistaat Maßnahmen wie Blühflächen oder den Erhalt artenreicher Grünlandbestände, die unter anderem Regenwürmern, Insekten und dem Humusaufbau zugutekommen. Entsprechende Förderanträge können bis Mittwoch, 23. Februar, beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kaufbeuren gestellt werden.

