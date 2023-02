Amphibien der Finsternis: Was Fossilien aus dem Allgäu über Olme verraten

Vor Millionen von Jahren wechselten Olme vermutlich von der ober- in die unterirdische Lebensweise. Noch heute geben die ungewöhnlichen Tiere Rätsel auf.

Udo ist sicherlich der bekannteste Fund aus der Hammerschmiede, einer Tongrube am Ortsrand von Pforzen. Doch bei weitem nicht der Einzige – im Gegenteil. Über 20.000 Fossilien wurden dort bereits geborgen, darunter allein Relikte von 145 Wirbeltierarten. In einer AZ-Serie stellt die Paläontologin Madelaine Böhme, Udos Entdeckerin, die spannendsten Funde vor:

„Olme, auch Grottenolme genannt (Proteus anguinus), sind höhlenbewohnende Schwanzlurche. Als man sie vor 350 Jahren erstmals zur Kenntnis nahm, hielt man sie für die Brut der in den Höhlen lebenden Drachen. Denn diese bis zu 30 Zentimeter langen Tiere sind wahrhaft ungewöhnlich.

Sie besitzen einen aalförmigen Körper mit langem Rumpf und kurzem Schwanz. Sie sind farblos, denn ihnen fehlt die Pigmentierung der Haut. Im Vergleich zu anderen Amphibien durchlaufen sie keine Metamorphose und behalten zeitlebens, und das können mehr als 100 Jahre sein, äußere Kiemen. Sie besitzen keine Augen und nur sehr kurze Extremitäten. Diesen fehlen jedoch Glieder und so zeigt die Hand nur drei Finger, wohingegen der Fuß ganze zwei Zehen trägt.

All dies sind Anpassungen an ein Leben in der Finsternis von Höhlen, wo Nahrung knapp ist und Feinde fehlen. Noch heute geben sie der Biologie Rätsel auf. Man vermutet, dass sie vor Millionen von Jahren, im Zeitalter des Miozäns, von der oberirdischen Lebensweise in die unterirdische wechselten.

Mioproteus ist ein uralter Vorläufer des Olms

Ihr oberirdischer Vorläufer heißt Mioproteus und wir finden ihn in der Hammerschmiede häufig. Tausende von knapp ein Zentimeter langen Wirbeln und viele zerbrechliche Kieferknochen belegen seine Existenz. Mioproteus wurde etwa 40 Zentimeter groß und sein Lebensraum war der Fluss selbst. Mit großer Wahrscheinlichkeit war er, entgegen seinem lebenden Verwandten, pigmentiert und besaß Augen. Seine Gliedmaßen waren aber sicher auch sehr klein, denn wir haben bisher keine fossilen Reste derselben entdeckt. Funde von Wirbeln in Kotballen der Schnappschildkröte zeigen, dass er Beute dieser Jäger wurde.

Miozäne-Olme sind nicht nur in der Hammerschmiede häufig. Aus Europa kennen wir über 130 Fundstellen, die alle nördlich der Alpen gelegen sind. Davon stammen allein über 90 Nachweise aus Deutschland. Im Osten reicht ihr Verbreitungsgebiet bis nach Kasachstan. Ihre ältesten Nachweise sind knapp über 30 Millionen Jahre alt. Im frühen Eiszeitalter, vor einer Million Jahre, starben sie aus. Möglicherweise stammen die Olme aus Nordamerika, welches als Entwicklungszentrum für Schwanzlurche gilt.

Forscher fanden auch Riesensalamander in der Hammerschmiede

Diese Region beherbergt auch die nächsten lebenden Verwandten unseres Grottenolms. Es sind die sogenannten Wasserhunde oder Schlammwelpen, nachtaktive Olme welche oberirdische Gewässer im Osten des Kontinents bewohnen. Wie in der Hammerschmiede kommen sie da gemeinsam mit Riesensalamandern vor. Beide Schwanzlurche sind aus europäischen Flüssen heute verschwunden. Der Riesensalamander starb nachkommenlos aus, während Mioproteus in den Untergrund ging.“

