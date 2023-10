"Erzieherische Gründe" - junger Serientäter muss länger in Haft

Kurz nach seiner letzten Verurteilung wegen Betrugs erhält ein Mann eine neue Haftstrafe. Warum ihn der Richter in Kaufbeuren länger hinter Gitter haben will.

Trotz seiner Jugend hat ein heute 20-Jähriger aus dem Ostallgäu in den vergangenen Jahren derart viele Straftaten begangen, dass er nun geraume Zeit im Gefängnis verbringen muss. Bereits im Frühjahr war er wegen einer Vielzahl an Tankbetrügereien und anderer Eigentumsdelikte zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Diese lag nach Abzug einer bereits verbüßten anderen Strafe bei zwei Jahren und acht Monaten. Weil damals noch nicht alle Taten des jungen Mannes bekannt waren, kamen jetzt vor dem Kaufbeurer Jugendschöffengericht noch weitere eineinhalb Jahren dazu. Das Urteil erfolgte nach Jugendstrafrecht und ist noch nicht rechtskräftig.

Während der Schwerpunkt des früheren Verfahrens bei Taten rund um das Thema Auto gelegen hatte, ging es nun im aktuellen Prozess vor allem um Einbruchsdiebstähle. Wie sich ein Polizeibeamter als Zeuge vor Gericht erinnerte, war es ab dem Sommer 2022 im Raum Marktoberdorf, Kaufbeuren und Schongau zu einer erhöhten Anzahl von Einbrüchen gekommen, die man zunächst nicht habe zuordnen können. Ziel waren vor allem Gaststätten und Imbisse. Die Taten hätten „abrupt“ geendet, nachdem sich der Angeklagte im vorausgegangenen Verfahren vor Gericht verantworten musste und anschließend inhaftiert wurde.

Seine Täterschaft bei den aktuellen Delikten konnte in der Mehrzahl der Fälle durch Spuren nachgewiesen werden, insbesondere durch Fingerabdrücke und DNA-Treffer. Letztere führten auch zur Aufklärung eines Autodiebstahls vom Februar 2023. Vor Gericht war der aus der Jugendhaft vorgeführte 20-Jährige zu fast allen Anklagevorwürfen voll geständig – auch zu solchen, die man ihm wohl nicht so ohne Weiteres hätte nachweisen können. Bei den Einbrüchen hatte er in einem Fall rund 3500 Euro Bargeld erbeutet, in einem anderen hob er mit zwei gestohlenen EC-Karten insgesamt 4000 Euro ab. Im Großen und Ganzen war die Beute jedoch überschaubar, manchmal blieb es auch beim Versuch.

Serientäter in Kaufbeuren verurteilt: Ausbildung im Gefängnis

Angesichts einer relativ dilettantischen Vorgehensweise, bei der die Sachschäden oft höher waren als die Beute, meinte der Vorsitzende in Richtung des Angeklagten: „Seien Sie mir nicht böse: Ich halte Sie nicht für einen besonders erfolgreichen Kriminellen.“ Er erklärte dann im Urteil, warum das Gericht nun eine längere Freiheitsstrafe verhängt hatte als die vom Verteidiger beantragten sechs Monate: Aus erzieherischen Gründen sei es erforderlich, dass der Angeklagte mindestens so lange in der Jugendstrafanstalt bleibt, bis er dort seinen Schulabschluss nachgeholt und zumindest das erste Lehrjahr einer Ausbildung absolviert hat.

Der 20-Jährige selbst hatte sinngemäß versichert, dass sich seine Einstellung zwischenzeitlich komplett geändert habe. Einen Hauptgrund dafür sah er in der psychologischen Behandlung, die er in der Jugendhaft begonnen hat.