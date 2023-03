Frischer Wind am Amtsgericht: Neues Gebäude, neue Richterinnen

In einem Jahr sollen die Bauarbeiten am Amtsgericht Kaufbeuren fertig sein. Außerdem gibt es zwei neue Richterinnen und einen Wechsel in der Pressestelle.

15.03.2023 | Stand: 12:06 Uhr

Es ist nicht zu übersehen: Die umfangreichen Bauarbeiten am Kaufbeurer Amtsgericht gehen mit der Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes Ganghoferstraße 9 und den Außenarbeiten in die finale Phase. Bis in etwa einem Jahr soll das Bauprojekt abgeschlossen sein.

Auch wenn es in den bereits fertig gestellten Trakten noch die eine oder andere „Kinderkrankheit“ gibt, sind Amtsgerichtsdirektorin Rita Ostenried und Geschäftsleiter Roland Pfänder mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. Bereits im Sommer vergangenen Jahres ist die Sanierung der Ganghoferstraße 11 abgeschlossen und der neue Zwischenbau, in dem die Gerichtssäle Platz finden, eröffnet worden.

Zwei neue Richterinnen sind nun am Amtsgericht Kaufbeuren tätig

Doch es gibt nicht nur räumliche Veränderungen, sondern auch personelle: Vor kurzem haben mit Richterin Julia Mayer und Richterin Ellinor Widmann zwei neue Kolleginnen ihre Tätigkeit aufgenommen. Julia Mayer ist in Kaufbeuren aufgewachsen und hat in Augsburg Rechtswissenschaften studiert. Nach dem Referendariat war sie ab Oktober 2014 in einer Strafkammer für Betäubungsmitteldelikte am Landgericht Augsburg tätig und danach als Staatsanwältin bei der Augsburger Staatsanwaltschaft sowie als Richterin in einer allgemeinen Strafkammer. In Kaufbeuren ist sie nun für Strafsachen und Ordnungswidrigkeiten zuständig.

Ellinor Widmann, die zweite neue Richterin, steht am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn und bearbeitet am Amtsgericht Zivil- und Strafsachen sowie Ordnungswidrigkeiten. Sie ist in München geboren und aufgewachsen. Jura hat sie in der Landeshauptstadt und in Passau studiert. Nach ihrem Referendariat im Bezirk des Oberlandesgerichts München und dem erfolgreichen Abschluss des zweiten Staatsexamens hat Ellinor Widmann nun am Kaufbeurer Amtsgericht ihre erste Richterstelle angetreten.

Elisabeth Kiening übernimmt die Aufgaben von Rafael Ruisinger

Zudem gibt es mit Richterin Elisabeth Kiening, die bereits seit 2021 am Amtsgericht tätig ist, eine neue Pressesprecherin. Sie hat dieses Aufgabengebiet und auch das Referat von Richter Rafael Ruisinger übernommen, der ans Kemptener Landgericht gewechselt ist.

Lesen Sie auch: "Das verzeihe ich mir nie": Betrunkene Mutter beißt einjähriger Tochter ins Gesicht