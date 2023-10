Zoff im Zug: Fußballfans nach Angriff vor Gericht

Weil er aus ihrer Sicht einen Schal des falschen Vereins trug, haben zwei Fußballfans einen anderen im Zug angegriffen. Das brachte die Ostallgäuer vor Gericht.

13.10.2023 | Stand: 17:34 Uhr

„Das war ein riesengroßer Mist, was wir da veranstaltet haben.“ Mit diesen Worten gestand ein heute 21-Jähriger aus dem nördlichen Ostallgäu vor dem Kaufbeurer Jugendschöffengericht einen Ausraster, den sich er und ein 22-jähriger Kumpel im Mai 2022 in einem Regionalzug zwischen Augsburg und Buchloe geleistet hatten. Dort waren die Anhänger des FC Augsburg nach dem letzten Heimspiel der Bundesliga-Saison auf einen Oberallgäuer Fan der Spielvereinigung Greuther Fürth getroffen. Laut Anklageschrift legten sie ihm nahe, den Zug zu verlassen, da er als Anhänger der gegnerischen Mannschaft „hier nichts zu suchen“ habe. Der 27-Jährige wurde anschließend geschubst, geschlagen und getreten und trug leichte Blessuren am Rücken davon.

