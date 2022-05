Das Familiengericht kümmert sich häufig um Scheidungen – und alles, was damit zusammenhängt. Auch Adoptionen fallen in den breiten Zuständigkeitsbereich.

17.05.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Betreuungs- und Nachlassverfahren, das Familiengericht und das Grundbuchamt: Am Kaufbeurer Amtsgericht passiert viel mehr als nur Strafverhandlungen, die wohl das meiste Aufsehen erregen. Daher nehmen wir den bevorstehenden Umzug als Anlass, in der Reihe „Alles, was Recht ist“ nacheinander die verschiedenen Abteilungen vorzustellen, die bald Kisten packen müssen. Im fünften Teil blicken wir auf das Familiengericht.

