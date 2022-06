Richter verhandeln in Kaufbeuren schon im Neubau - mit Blick in den Park

Ein Gebäude des Kaufbeurer Amtsgerichts ist saniert und bezogen. Die Richter verhandeln bereits im modernen Neubau. So lief der Umzug mit haufenweise Akten.

17.06.2022 | Stand: 17:49 Uhr

Wer in das Kaufbeurer Amtsgericht will, kommt nicht mehr über den improvisierten Eingang in das Gebäude. Sondern über das Foyer im großen Neubau zwischen den denkmalgeschützten Häusern. Der Zwischenbau ist eröffnet und bekommt noch den letzten Schliff, die Sanierung der Ganghofer Straße 11 ist fertig und die Mitarbeiter sind bereits eingezogen.

Leiterin des Kaufbeurer Amtsgerichts schwärmt von saniertem Gebäude

„Dieser Altbau ist wirklich toll saniert worden“, sagt Rita Ostenried, Leiterin des Amtsgerichts. Parkettböden und das Treppenhaus wurden abgeschliffen und aufbereitet, die alten Fenster bleiben erhalten, neue Möbel schmücken die Büros.

Über mehrere Wochen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umgezogen vom Gebäude in der Ganghoferstraße 9, das jetzt saniert wird. Beim Umzug habe alles gut geklappt, da seien die Angestellten mittlerweile erprobt, sagt Ostenried. Die beauftragte Firma habe eine Woche lang nur Archivakten geschleppt. Dann folgte der Serverumzug. Für ihr Hab und Gut haben die Angestellten jeweils fünf Kartons bekommen, die in die neuen Büros kamen. „Ich fühle mich wohl“, sagt Ostenried.

Neuer Zwischenbau nach zweiwöchiger Verspätung eröffnet

Der Zwischenbau wurde mit zweiwöchiger Verspätung eröffnet. Zum eigentlichen Datum war der Brandschutz noch nicht gewährleistet. Ansonsten liege die 15,5 Millionen Euro teure Baustelle einigermaßen im zeitlichen Rahmen. Beim Brandschutz wurde nachgearbeitet und nun verhandeln die Richterinnen und Richter in den lichtdurchfluteten Gerichtssälen mit Blick in den Jordanpark. Wie Ostenried mitteilt, fehle noch der Aufzug im Zwischenbau und die Fassade bekomme noch den letzten Schliff.

Im zweiten sanierungsbedürftigen Gebäude sind derweil die Innenarbeiten gestartet. Da halte sich der Baulärm – anders als beim Abriss des ehemaligen Zwischenbaus bei laufendem Gerichtsbetrieb – in Grenzen. Im Laufe des kommenden Jahres sollen auch die Ganghoferstraße 9 und die Außenanlagen fertiggestellt werden. Dann können sich die Mitarbeiter wieder in beiden Gebäuden ausbreiten.

Lesen Sie auch

Auf der Anklagebank - so arbeitet die Strafabteilung des Amtsgerichts Justiz-Serie "Alles, was Recht ist"

Anlässlich des Umzugs stellen wir in der Justiz-Serie "Alles, was Recht ist" die Abteilungen des Amtsgerichts vor, die Kisten packen müssen: