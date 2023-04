An Wasserfällen gestählt - Familie Hacker qualifiziert sich für die Kanu-WM

Andrea Hacker aus Kaufbeuren und ihre beiden Töchter, Lucia und Sonja, qualifizieren sich im Kanu-Freestyle für die Weltmeisterschaft in Georgia in den USA. Für die Jüngste ist das eine Premiere.

Die Familie Hacker aus Kaufbeuren schickt drei Mitglieder zur Kanu-Freestyle-Weltmeisterschaft nach Georgia ( USA). Neben Mutter Andrea und Tochter Lucia - beide sind etablierte Freestyle-Kanutinnen - schafft es auch Lucias Schwester Sonja.

Erster Schritt im Hallenbad Kaufbeuren

Die Kajak-Gruppe des DAV Kaufbeuren-Gablonz mit der Familie Hacker hatte zuvor den ganzen Winter fleißig im Hallenbad Kaufbeuren trainiert. Dort treffen sich regelmäßig Paddler verschiedener Leistungsstufen im Alter von 4 bis 80 Jahren, um den Umgang mit Boot und Paddel, die Eskimorolle oder Freestyle-Figuren zu üben.

Lucia Hacker ging bei der WM in zwei Disziplinen an den Start: im Kajak sowie im Canadier (im Bild), in dem nur ein Stechpaddel eingesetzt werden darf. Bild: Ruediger Hauser

Nächste Übungen an Wildwasser-Wasserfällen

Für die Schwestern Lucia (21) und Sonja (17) Hacker ging es außerdem zu einem internationalen Kanu-Training nach Galizien in Spanien. Dort führten die Flüsse aufgrund starker Regenfälle Hochwasser, sodass das geplante Kanu-Freestyle-Training auf der Welle in Frieira ausfallen musste. Der hohe Wasserstand auch kleinerer Wildwasserflüsse war allerdings ideal – statt Freestyle-Moves stand kurzerhand Wildwasserfahren mit Wasserfällen bis zu sechs Meter Höhe auf dem Programm. Das war besonders für Sonja spannend, da sie bisher kaum Erfahrung in schwereren Wildwasser gesammelt hatte. Dank der guten Betreuung durch das internationale Trainerteam machten die Mädchen beachtliche Fortschritte.

Das Wetter siebt die Teilnehmer aus

Gut vorbereitet ging es deshalb zum Qualifikationswettkampf für das Nationalteam im Kanu-Freestyle. An der Isarwelle in Plattling trafen sich die besten Athleten Deutschlands, um die Startplätze für die diesjährige Weltmeisterschaft in Columbus, Georgia, in den USA auszufahren. Da zu dieser Jahreszeit die Temperaturen nicht gerade zum Kanufahren einladen, kamen nur Teilnehmer, welche sich ernsthafte Hoffnungen auf einen Platz im Nationalteam machten. So war das Starterfeld angenehm klein, weshalb großteils auf zeitraubende Vorläufe verzichtet wurde.

Die drei WM-Teilnehmerinnen aus der Hacker-Familie. Bild: Hacker

Sonja Hacker startet nervös - und bleibt dann cool

Beim Kanu-Freestyle werden Figuren wie Drehungen und Überschläge auf einer stehenden Welle oder Walze im Fluss ausgeführt. Diese werden entsprechend ihres Schwierigkeitsgrades und der Ausführung mit unterschiedlich hohen Punktzahlen bewertet. Für Sonja Hacker war es die erste Teilnahme an einer solchen Qualifikation. Entsprechend nervös ging sie an den Start und erzielte in ihrem ersten Lauf 0 Punkte. Sie behielt aber die Nerven und sammelte im zweiten und dritten Lauf ausreichend Punkte, um sich einen Platz bei den Juniorinnen im Nationalteam zu sichern.

Andrea Hacker souverän, Tochter Lucia sowieso dabei

Auch Mutter Andrea Hacker nutzte die Chance und qualifizierte sich für einen Startplatz in der Klasse Masters Ü50. Lucia Hacker war krank und deshalb nicht bei der Qualifikation dabei. Aufgrund ihrer guten Leistungen bei der WM 2022 wurde ihrem Antrag auf Freihaltung eines Platzes in der Nationalmannschaft stattgegeben. So können im Herbst drei Mitglieder der Familie Hacker an der WM im Kanu-Freestyle in Georgia starten.