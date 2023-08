Was der Allgäuer Tobias Neumann als Andreas Gabalier-Double erlebt

Tobias Neumann aus Irsee (Ostallgäu) ist seit Jahren als Double von Andreas Gabalier unterwegs. Doch der Allgäuer hat noch andere Talente.

Am 18. August erschien Tobias Neumanns zweite Single „Almenwiesenzeit“. Und wie schon bei seinem ersten selbst geschriebenen Song „Auf los geht’s los“ ist der Einfluss eines ganz Großen des Volks-Rock ‘n’ Roll unverkennbar: Andreas Gabalier. Sowohl musikalisch als auch optisch. Und das ist auch kein Wunder, denn der 31-jährige Irseer ist seit Jahren als Double des Volks Rock 'n' Rollers Andreas Gabalier unterwegs, der mit Hits wie "Hulapalu" und "I sing a Liad für di" populär wurde.

Andreas Gabalier: Woher kommt die musikalische Nähe?

„Ich bin schon seit 2014 in Bands unterwegs,“ erzählt Musiker Tobias Neumann. „Damals hatte ich meine erste große Band, ‘ Allgäu Wild’, und wurde da auch immer wieder mit Andreas Gabalier konfrontiert.“ Nicht nur musikalisch. Immer wieder wurde er auf seine große Ähnlichkeit mit dem Österreicher angesprochen.

„2017 hatte ich in Oberbayern eine Hochzeitsband und 2018 kam parallel das Gabalier-Double dazu. Außerdem hatte ich für zwei Jahre einen Vertrag beim Gebirgsmusikkorps Garmisch-Partenkirchen der Bundeswehr bekommen. Da haben wir auch viel Jazz und Swing gemacht wie beispielsweise Michael Bublé und Frank Sinatra.“

Auftritte im Kurhaus Bad Reichenhall auf einer Gala für Offiziere oder in Frankreich bei einer Verabschiedung nach Afghanistan waren nur einige Stationen. „Dazu hatte ich auch immer noch die Hochzeitsband, mit der ich beim Oktoberfest der Navy in Pensacola, Florida, aufgetreten bin.“ Und natürlich sehr viele Auftritte als Gabalier-Double: „Ende 2018 nahm mich ein Manager als Andreas-Gabalier-Double unter Vertrag. 2019 hatten wir einen großen Tourplan und haben circa 45 Termine gespielt.“ Doch dann kam Corona: „Und das war’s dann erst einmal.“

Mittlerweile laufe es aber wieder ziemlich gut, freut sich Neumann, er sei fast wieder auf dem Niveau von 2019 angekommen. Mit seiner Frau Stefanie und seinem knapp einjährigen Sohn Leon könne er von den Auftritten gut leben. „Ich arbeite aber trotzdem noch in München bei Filmproduktionen in der Aufnahmeleitung, denn ich habe unter der Woche ja viel Zeit.“

Er steht jedoch nicht nur hinter der Kamera, sondern regelmäßig auch davor. Zum Beispiel als Hotelpage in der erfolgreichen ARD-Serie „Sturm der Liebe“ oder in Gastrollen, unter anderem bei „München Mord“ und „Hubert ohne Staller“. Bahnt sich da vielleicht auch noch eine Schauspielkarriere an? „Mein Hauptberuf ist die Musik,“ betont der Tausendsassa, der mit seiner Familie aktuell in Irsee wohnt.

Andreas Gabalier ist nicht die Endstation

Künstlerisch möchte er seinem Stil erst einmal treu bleiben. Er sei Andreas-Gabalier-Double, „aber natürlich bin ich auch in andere Richtungen offen und habe für die Zukunft auch angedacht, vielleicht mehr Richtung Hochdeutsch zu gehen und weniger im Dialekt zu singen“. Also mehr modernen Pop und Schlager? „Ja, denn natürlich ist diese Musik radiotauglicher als der steirische Dialekt. Man merkt auch, dass deutsche Radiosender immer weniger Dialekt spielen.“

Auch am Ballermann könnte er sich eine Karriere vorstellen, sagt Neumann. Erst vor wenigen Wochen war er auf Mallorca in der MK Arena, um seinen Song „Auf los geht’s los“ zu promoten. „Natürlich werde ich immer offen gegenüber der Idee Ballermann sein, auch wegen der finanziellen Aspekte, denn man muss schließlich von seiner Arbeit leben können.“ Auftritte als Andreas-Gabalier-Double seien aber keinesfalls die Endstation, „denn man entwickelt sich schließlich immer weiter“.

Als Ziele für die Zukunft nennt Neumann daher auch regelmäßige Auftritte mit eigenen Songs am Ballermann und in Festzelten, „aber natürlich auch, dass ich weiterhin als Andreas-Gabalier-Double und mit meinen eigenen Songs Erfolg habe“.