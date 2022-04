Ein 70-jähriger Mann wurde Mittwochnacht nach dem Besuch einer Bar attackiert. Ein junger Mann griff den Senior an - der 70-Jährige wurde am Kopf verletzt.

06.04.2022 | Stand: 12:57 Uhr

Ein 70-jähriger Mann wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach einem Bar-Besuch in Kaufbeuren/Neugablonz verletzt. Wie die Polizei mitteilt, griff ein unbekannter junger Mann den Senior nach dem Verlassen der Bar an. Der stürzte und wurde dabei am Kopf verletzt.

Attacke in Neugablonz auf Senior: Täter kann flüchten

Der Täter konnte flüchten. Besucher der Bar halfen dem Senior wieder auf die Beine. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen. Hinweise gehen an die Kaufbeurer Dienststelle unter 08341-9330.

