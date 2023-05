Antonio Pisanu kommt heim - neue Funktion beim BSK Neugablonz

Der 52-Jährige wird beim BSK Olympia Neugablonz neuer Leiter Entwicklung Sport. Der Jugendfußball soll besser verzahnt werden. Erste Turniere und eine Kooperation sind geplant.

16.05.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Der BSK Olympia Neugablonz will sich in den kommenden Jahren gezielt der Förderung der Nachwuchsarbeit und Entwicklung im Verein widmen. Schon bei der Generalversammlung vor wenigen Wochen machte der Vereinsvorstand auf diese neue Zielrichtung aufmerksam. Um den Prozess voranzutreiben, hat sich der BSK mit Antonio Pisanu eine Verstärkung geholt. Der 52-Jährige bekleidet die neu geschaffene Position des Leiters Entwicklung Sport bei den Schmuckstädtern.

250 Jugendliche im BSK Neugablonz

„Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir uns die Frage gestellt haben, welchen Weg wir mit unserem Nachwuchs gehen möchten“, erklärt Sportvorstand Antonio Mezzoprete. Vor seinem Eintritt in die BSK-Vereinsführung hatte der 41-jährige Pisanu bereits als Jugendleiter eine wichtige Funktion beim BSK. Dass allein rund 250 Jugendliche nun der Nachwuchsabteilung angehören, bedeutet in der Tat eine Menge Verantwortung. „Wir haben gute Trainer, die mit Herzblut bei der Sache sind und ihr Wissen und ihre Erfahrung an die Kinder und Jugendlichen weitergeben“, betont Mezzoprete. Der gesamte Verein stehe hinter der Ausbildung der jungen Kicker.

Kooperation mit den Munich Kickers

Jüngst stand sogar ein erstes Fördertraining mit den Munich Kickers auf dem Programm. Hier strebt der BSK Neugablonz eine langfristige Partnerschaft an. „Regelmäßig werden Toptrainer unseren Nachwuchs mit den entsprechenden Trainern weiterbringen. Nur dadurch können wir auch unsere Arbeit kontinuierlich voranbringen. Unser Ziel ist es, dass der gesamte Nachwuchsbereich, angefangen von den Bambinis, also der G-Jugend, bis zur U19, der A-Jugend, davon profitiert“, erzählt der Sportvorstand. Antonio Pisanu soll hier künftig einen wertvollen Beitrag dazu leisten. „Er ist nicht nur ein Fachmann auf seinem Gebiet mit vielen Kontakten, Toni hat auch viele Ideen, die wir mit Dank seiner Hilfe auch umsetzen möchten“, berichtet Mezzoprete.

Pisanu durchlief die Jugendabteilung des BSK

Für Pisanu ist die Rückkehr zum BSK Olympia Neugablonz eine Art „Heimkommen“. So durchlief er in jungen Jahren von der E- bis zur A-Jugend alle Bereiche. In der Saison 2009/10 war er sogar als verantwortlicher Trainer der Ersten Mannschaft engagiert, ehe sich dann die Wege trennten. Bei der SpVgg Kaufbeuren brachte Pisanu den Nachwuchs voran und will nun auch zusammen mit der BSK-Jugendleitung und dem gesamten Trainerteam etwas aufbauen und vorantreiben: „Neugablonz macht schon seit Jahrzehnten eine sehr gute Nachwuchsarbeit im Kleinfeldbereich. Es gibt jede Menge Potenzial. Positiv stimmt mich, dass alle den eingeschlagenen Weg gehen möchten“, erklärt Pisanu hoffnungsvoll.

Schon vergangenen Sommer veranstaltete der BSK Jugendturniere, die auf Resonanz gestoßen sind. Bild: Harald Langer

Schon im Februar dieses Jahres fand unter dessen Federführung ein hochklassiges Nachwuchsturnier in der Halle statt. Im Juli und September wird es weitere Freiluftturniere in Neugablonz geben. Große Namen wie der 1. FC Kaiserslautern, FC Augsburg und FC Bayern München, SpVgg Unterhaching, 1. FC Nürnberg, RB Leipzig sowie TSG Hoffenheim haben bereits zugesagt. Doch Mezzoprete schränkt ein: „Wir wollen jetzt nicht an diesen Turnieren gemessen werden, wir wollen in erster Linie unsere Kids fördern und fordern und ihnen mit diesen Sportevents ein besonderes Highlight schenken.“