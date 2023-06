Aperol-Spritz in der Kirche: Diese Pfarrerin aus Kaufbeuren geht neue Wege

Mit der „Aperol-Spritz-Andacht“ will eine Pfarrerin in Kaufbeuren junge Menschen ansprechen. Sie hat viele Ideen, um Gottesdienste neu zu gestalten.

06.06.2023 | Stand: 22:39 Uhr

Cocktails schlürfen und dabei andächtig einer Predigt lauschen? Die meisten kennen Alkohol in der Kirche wohl nur in Form von Wein. Diese traditionellen Strukturen will die evangelische Pfarrerin Dorothée Stürzbecher-Schalück etwas auflockern. Diesen Juni möchte sie ihr neues Konzept „Aperol-Spritz-Andacht“ im Jordanpark starten.

Kirche in Kaufbeuren - Pfarrerin will junge Menschen ansprechen

Mit ihren Ideen will die Pfarrerin das Gemeinschaftliche bei kirchlichen Veranstaltungen wieder mehr in den Fokus rücken. Denn was Stürzbecher-Schalück bei traditionellen Gottesdiensten feststellt: Immer weniger Menschen treffen sich danach vor der Kirche und unterhalten sich. „Und wenn, dann sind es immer die selben.“

Lesen Sie auch: Wirken sich mehr Veranstaltungen in der Altstadt positiv auf den Handel aus?

Außerdem spreche das klassisch Kirchliche nicht jeden an. Gerade die jüngere Generation stehe kaum am Sonntag in der Früh auf, um in den Gottesdienst zu gehen. „Für viele ist dieser traditionelle Ablauf eine große Hemmschwelle“, sagt Stürzbecher-Schalück. Trotzdem gebe es viele Menschen, die Lust auf Spiritualität und Gemeinschaft haben. „Also habe ich mich gefragt: Was würde ich cool finden?“ So kam ihr die Idee zur „Aperol-Spritz-Andacht“.

Die Pfarrerin hat viele Ideen, Gottesdienste neu zu gestalten

Es gebe natürlich nicht nur Aperol Spritz sondern auch andere, mitunter alkoholfreie Getränke. Auch Musik soll es geben, nicht unbedingt Kirchenlieder, Popularmusik sei geplant. „Dann spreche ich über ein bestimmtes Thema, gebe einen Impuls“, sagt Stürzbecher-Schalück. Dabei sei ihr wichtig, keine Kirchensprache zu verwenden. Länger als 20 Minuten soll die Andacht nicht dauern. Danach könne man sich unterhalten, den Abend ausklingen lassen.

„Die Idee kam mir im Gespräch mit anderen Menschen“, sagt sie. Viele finden eine Veranstaltung unter freiem Himmel schöner. Deshalb starten sie im Jordanpark, der in Kaufbeuren ein zentraler Naherholungsort ist. Im Herbst und Winter kann sie sich auch Kneipen-Gottesdienste vorstellen. „Dabei wäre natürlich die Frage, ob Gastronomen offen dafür sind.“

Evangelischer Kirchenvorstand war von der Idee begeistert

Wenn die „Aperol-Spritz-Andacht“ gut angenommen wird, kann sich Stürzbecher-Schalück vorstellen, die Veranstaltung zu wiederholen. Negatives Feedback hat sie zu der Idee bisher nicht erhalten. Als sie das neue Konzept dem Kirchenvorstand vorschlug, habe sie zwar schon ein wenig Bedenken gehabt. „Aber alle waren begeistert von der Idee.“ Es gebe sogar auch Mitglieder, die sich solche neuen Gottesdienstformen wünschen.

Die erste „Aperol-Spritz-Andacht“ findet am Mittwoch, 21. Juni, um 19 Uhr im Jordanpark statt.