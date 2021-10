Tödlicher Unfall in Eggenthal: Tonnenschweres Betonteil stürzt auf 20-Jährigen

Am Freitag ist ein 20-Jähriger bei einem Arbeitsunfall im Ostallgäuer Eggenthal von einem Betonteil eingeklemmt worden. Er starb trotz sofortiger Reanimation.

22.10.2021 | Stand: 19:38 Uhr

Ein 20-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in Eggenthal (bei Kaufbeuren) ums Leben gekommen. Der junge Mann wurde am Freitag von einem mehrere Tonnen schweren Bauteil eingeklemmt.

Laut Polizei arbeitete der Mann in dem kunststoffverarbeitenden Betrieb gerade an dem Bauteil, als dieses aus bisher unbekannter Ursache zur Seite kippte und den Mann gegen ein weiteres Bauteil drückte. Arbeitskollegen befreiten den 20-Jährigen sofort und starteten Reanimationsmaßnahmen. Diese wurden später von Rettungskräften des Roten Kreuzes und dem Notarzt fortgeführt.

Junger Mann tot nach Arbeitsunfall in Eggenthal im Ostallgäu

Für den 20-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Die ersten Ermittlungen am Unfallort wurden durch die Polizeiinspektion Kaufbeuren sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Zudem wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft zur Klärung des Unfallherganges ein Gutachter herangezogen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kaufbeuren geführt.

Mehr Nachrichten aus Kaufbeuren und dem Ostallgäu laufend aktuell hier.

Lesen Sie auch