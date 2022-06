Architektouren machen Station bei der Kaufbeurer Feuerwehr

Die Architektenkammer würdigt die neue Kaufbeurer Wache als Vorzeigeprojekt. Führungen durch die Anlage werden am 25. Juni angeboten.

Wenn das Blaulicht an der Neugablonzer Straße leuchtet und das Martinshorn aufheult, verheißt das selten Gutes: Irgendwo im Stadtgebiet oder einer umliegenden Gemeinden wird die Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr gebraucht.

Herausforderung für die Planer

Ende 2019 bezog die Kaufbeurer Feuerwehr ihre neue Feuerwehrhauptwache. Ein solcher Bau ist hochkomplex – sämtliche Betriebsabläufe müssen auch unter Zeitdruck funktionieren. Eine Herausforderung für die Planer.

Und so machen die Architektouren in diesem Jahr Station im Feuerwehrhaus an der Neugablonzer Straße.

Angebot richtet sich vor allem an Fachleute aus der Baubranche

Am 25. Juni können Interessenten von 10 bis 14 die Anlage besichtigen. Das Angebot richtet sich vor allem an Fachleute aus der Baubranche – der Fokus liegt ausschließlich auf der Architektur des Gebäudes, es werden keine Feuerwehrfahrzeuge oder ähnliches präsentiert.

Die Architektouren sind ein Projekt der Bayerischen Architekten-kammer. Nach zwei rein digitalen Veranstaltungsjahren öffen am letzten Juniwochenende 2022 wieder 167 neue Vorzeigeprojekte in ganz Bayern ihre Türen. Die Leistungsschau bayerischer Architektur steht im Zeichen von Räumen aller Art und dem damit verbundenen kreativen Schaffensprozess von Planerinnen und Planern der Architektur, der Innen-, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung. Gezeigt wird nicht nur, wie Bauwerke entstehen, sondern es gibt auch Gelegenheiten mit Bauherren, Nutzerinnen und Nutzern sowie Architektinnen und Architekten vor Ort ins Gespräch zu kommen. In Kaufbeuren handelt es sich um das Architekturbüro „dasch zürn + partner“. Vor Ort werden die Architekten Sebastian Kittelberger und Jannik Lambrecht Interessierte über das Feuerwehrhaus informieren.

