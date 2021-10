Der "Zirkus Berlin" ist ihm zuwider. Aber nicht nur die Bundespolitik treibt den Kabarettisten zu einer ganz persönlichen Gretchenfrage.

20.10.2021 | Stand: 05:15 Uhr

„Kaufbeuren ist der Ort, in dem das Lachen nie aufhört“, so sagte ein Meister des Kabarettfachs ganz ernsthaft bei seinem Auftritt im Podium – und brachte das Publikum virtuos dazu, diesem Ruf auch gerecht zu werden. Arnulf Rating gastierte mit seinem aktuellen Programm „Zirkus Berlin“ in der Wertachstadt und nutze die Bühne für einen scharfzüngigen Angriff auf das, was in der Bundeshauptstadt so vor sich geht.