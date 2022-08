ASV Hirschzell erreicht Halbfinale im Kreispokal

Der ASV ist damit das letzte Ostallgäuer Team im Kreispokal. Denn die SpVgg Kaufbeuren scheitert im Elfmeterschießen an der Egg an der Günz.

Hirschzell ist im Kreispokal eine Runde weiter: Der ASV schlug den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg 2:1. Dagegen verlor die SVK im Elfmeterschießen.

Der ASV startet konzentriert und legt vor

Ab der ersten Minute trat der ASV Hirschzell im Viertelfinale des Kreispokals voll konzentriert auf und stellte die Räume für den TSV geschickt zu. Beide Mannschaften hatten in den ersten 20 Minuten Spielanteile, die aber zu keinen nennenswerten Szenen führten. Bis plötzlich Leandro Lauppe nach einem schönen Pass aus dem Mittelfeld vor dem Tor des TSV auftauchte und in gekonnter Stürmermanier zum 1:0 abschloss (25.). Die einzige Chance für die Gäste wurde durch den überragend aufgelegten ASV-Keeper Dominik Kaden entschärft (36.).

Hirschzeller Keeper überragt

In der zweiten Halbzeit übernahm der TSV sofort die Initiative, drückte die Hirschzeller in die eigene Hälfte und kam fast im Minutentakt zu Torabschlüssen, die allesamt von Kaden vereitelt würden. Kurzer Schockmoment dann in der 75. Minute als Nils Zimmer vom ASV im eigenen Fünfmeterraum per Kopf den Ball klären wollte, aber ihn aufs eigene Tor bugsierte. Doch wieder war es der Keeper, der den ASV im Spiel hielt. Mit der Einwechslung von Jakob Frank im Sturm schöpfte der ASV nochmals Kraft – und der Stürmer belohnte sich kurz danach mit dem Treffer zum 2:0. Sehr spät wurde der Einsatz des TSV doch noch mit dem 1:2-Anschlusstreffer belohnt (95.). Im direkten Anschluss pfiff der Schiedsrichter Christian Gangi die faire und spannende Partie ab.

Zehn Spiel ungeschlagen

Abteilungsleiter René Bienwald meinte danach: „Unsere Mannschaft hat heute an den Sieg geglaubt und über das gesamte Spiel hat jeder für jeden gekämpft. Das Team war ab der 75. Minute eigentlich stehend k. o., kämpfte aber bis zur letzten Sekunde für das Halbfinale. Für den Verein ist es eine große Ehre, als letzter Vertreter des Ostallgäu im Halbfinale zu spielen.“ Saisonübergreifend ist die letzte Niederlage des ASV bereits zehn Spiele her – dem Verein sei diese Saison alles zuzutrauen.

Kaufbeuren scheitert am gegnerischen Torwart

Die SpVgg Kaufbeuren ist im Elfmeterschießen gegen den SV Egg an der Günz im Viertelfinale des Kreispokals gescheitert. Nach den regulären 90. Minuten stand es 0:0. Doch im Elfmeterschießen war Gästetorwart Patrick Drexler der Matchwinner und hielt zwei Elfer.

Bezirksligisten schon Stammkräfte

Beide Mannschaften rotierten, weshalb etliche Stammspieler der Bezirksligisten nur auf der Bank blieben. Die SVK war bis zur 30. Minute spielbestimmend und hatte eine Chance zur Führung. Nach einem Eckball stand Cosimo Berdicchia frei vor dem Tor, sein Schuss verfehlte jedoch das Tor (10.). Egg hatte erst in der 40. Minute seine erste Chance, doch SVK-Torwart Harry Killimann hielt sicher. In der Halbzeit wechselte die SVK fünf Spieler ein, machte Druck und hatte durch Robin Conrad und Jonas Ruf gute Möglichkeiten. Beide Mal war bei Torwart Drexler Endstation. 20 Minuten vor Schluss übernahm dann Egg das Spielgeschehen, doch gute Chancen blieben aus.

Der Torwart ist eine Bank

So blieb es beim 0:0 und das Elfmeterschießen musste entscheiden. In dem war Egg sicherer vom Punkt, gewann mit 3:1 und steht nun im Halbfinale. Für Egg war Joshua Steck, Thomas Hölzle und Marcel Heiligsetzer erfolgreich, auf Kaufbeurer Seite traf nur Jannik Keller. Gäste-Co-Trainer Jürgen Heinzelmann erklärte nach dem Spiel: „Ich war mir sicher beim Elfmeterschießen, da ist unser Torwart eine Bank.“