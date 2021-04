Mit dem 6:3-Heimsieg gleicht der ESVK in den Playoffs gegen den EHC Freiburg aus. Dabei steht Stürmer Daniel Oppolzer nicht nur wegen seines Treffers im Fokus.

Von Thomas Schreiber

26.04.2021 | Stand: 11:52 Uhr

Ein besseres Szenario hätte sich Daniel Oppolzer nicht wünschen können. Zunächst wurde er vor dem Spiel gegen den EHC Freiburg für 500 Einsätze im Trikot ESV Kaufbeuren geehrt und von der Fan-Szene mit einer überdimensionalen Choreo als „King Oppi“ gewürdigt. Seinen Jubiläumseinsatz hatte Oppolzer im Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars am Ostermontag. 499 Mal lief „Oppi“ in der Oberliga und der DEL2 für den ESVK auf, dazu kommt ein Spiel im DEB-Pokal in der Saison 2009/2010.