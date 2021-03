Die Bewerbung für das Corona-Projekt ist bereits versandt. Warum sich OB Stefan Bosse aber keine großen Chancen ausrechnet.

25.03.2021 | Stand: 12:22 Uhr

Mit Marktoberdorf und Kempten hat sich auch Kaufbeuren darum beworben, an einem Modellprojekt für Öffnungsstrategien in der Corona-Pandemie teilzunehmen. Vorbild ist die baden-württembergische Stadt Tübingen. Ministerpräsident Markus Söder möchte pro Regierungsbezirk eine Region zum Zug kommen lassen. Oberbürgermeister Stefan Bosse sieht nur geringe Chancen für Kaufbeuren und wollte die Bewerbung deshalb nicht an die große Glocke hängen, bestätigte sie erst auf Nachfrage unserer Redaktion.