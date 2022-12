Auf dem Boden der Tatsachen - DJK verliert erneut

DJK Kaufbeuren kassiert im Heimspiel gegen Nördlingen mit 70:30 die dritte Pleite in Serie. Im Derby gegen Memmingen soll die Wende kommen.

Nach dem starken Saisonstart mit vier Siegen kommt die DJK Kaufbeuren immer mehr auf dem harten Boden der Tatsachen in der Bezirksoberliga an. Im Heimspiel gegen den TSV Nördlingen II kassierten die Kaufbeurer mit 70:80 (32:40) bereits die dritte Pleite in Folge. „Leider können wir momentan unser Potenzial nicht mehr ganz abrufen und spielen deutlich unter unseren Möglichkeiten“, sagte Point Guard und Co-Kapitän Alex Susock nach der erneut ernüchternden Vorstellung der DJK. Den Kampfgeist könne man der Mannschaft nicht absprechen, so der Spielmacher weiter. Sie habe bis zur letzten Sekunde alles hineingeworfen.

Topscorer Max Beinhofer fehlt

Allerdings machte sich der Ausfall von Topscorer Max Beinhofer deutlich bemerkbar aufseiten der Kaufbeurer. Der Center muss wegen einer Sprunggelenksverletzung bis zum Rückrundenauftakt nach dem Jahreswechsel pausieren. Seine Rebound-Qualitäten fehlten den Hausherren des Öfteren in der ersten Hälfte, so kamen die Nördlinger häufig zu zweiten Chancen. Während das erste Viertel mit 19:19 ausgeglichen verlaufen war, zogen die Gäste bis zur Halbzeit auf 40:32 davon. „Sie haben trotz ihres jungen Durchschnittsalters sehr diszipliniert gespielt. Wir sind einfach nicht mit ihrem Tempo und der Wuseligkeit zurechtgekommen“, sagte Susock. Vor allem die Distanzwürfe konnten die Kaufbeurer zu wenig unterbinden: Die überragende Zahl von insgesamt 13 Dreiern brachten die Nördlinger im DJK-Korb unter.

Die Defensive war nicht auf der Höhe

Nach dem Seitenwechsel mühten sich die Gastgeber weiter nach Kräften. Doch sie konnten aus ihrer körperlichen Überlegenheit nicht das notwendige Kapital schlagen, um der Begegnung die entscheidende Wende zu verleihen. „Wir stehen in dieser Saison hauptsächlich wegen unserer Defensive noch ganz gut da, und die hat auch bei den Niederlagen zuletzt einigermaßen funktioniert. Doch heute haben wir auch da einen klaren Rückschritt erlebt“, sagte Center Willi Dressler, der für den verletzten Beinhofer in die Startformation gerückt war, allerdings nach wie vor seiner Form hinterherläuft.

Den Match-Plan nicht eingehalten

Mit einem 50:62-Rückstand ging Kaufbeuren in den Schlussabschnitt, in dem vor allem Dominik Titz von der Freiwurflinie gute Nerven bewies und schließlich mit 21 Punkten bester DJK-Werfer war. Doch was immer die Mannschaft von Trainer Isidoro Peronace auch versuchte, schien gegen die agile Nördlinger Regionalliga-Reserve zu verpuffen. „Wir treffen zurzeit viele falsche Entscheidungen, gerade im Angriff“ kritisierte der DJK-Coach. „Vieles wirkt verkrampft und gehemmt. Wir halten uns nicht an den Plan und damit kann ich nicht einverstanden sein.“ Die letztlich verdiente 70:80-Niederlage markierte nach dem guten Auftakt endgültig den vorläufigen Einbruch der DJK. Durch die drei Pleiten in Folge findet sich der einstige Tabellenführer nun auf dem vierten Rang wieder.

Derby am Samstag

Zwei Spiele sind es noch bis zur Weihnachtspause und mit dem Allgäuer Derby gegen den sechstplatzierten TV Memmingen steht für die Kaufbeurer am kommenden Samstag, 20. September, vor dem Fest ein echter Saison-Höhepunkt in der heimischen Schelmenhof-Halle ab 19.30 Uhr an. „Wir müssen idealerweise noch vor der Pause wieder die Wende schaffen“, sagt Peronace. „Da kann so ein Derby vielleicht gerade recht kommen, um noch mal zusätzliche Kräfte freizuschaufeln.“