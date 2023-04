Bürgerversammlung: Gibt es bald zu wenig Kita-Plätze in Oberostendorf?

Ein Neubau ist dringend notwendig, um in Zukunft alle Kinder in der Ostallgäuer Gemeinde betreuen zu können. Doch die Planungen gestalten sich schwierig.

19.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Den Reigen der Bürgerversammlungen in der Gemeinde Oberostendorf eröffnete Bürgermeister Helmut Holzheu in Lengenfeld im gut besetzten Feuerwehr-Stüble. Nach den Rechenschaftsberichten von Holzheu über das Haushaltsjahr 2022 und von Theobald Frank über das sehr erfolgreiche Kommunalunternehmen (KU) interessierte sich ein Bürger wie sich eigentlich die Schulden des Unternehmens auf den Schuldenstand der Gemeinde auswirken.

KU erwirtschaftete etwa eine viertel Million Euro

Frank erläuterte, dass das KU mit seinen PV-Anlagen und weiteren Geschäftsanteilen einen Gewinn erwirtschaftet, den sie in Projekte investiert, die zum Nutzen der Gemeinde eingesetzt werden, wie sich beim Rathausbau oder dem Zukunftsprojekt Feuerwehrhaus sehen lasse. Trotz Verbindlichkeiten in Höhe von fünf Millionen Euro erwirtschaftete das KU etwa eine viertel Million Euro vor Steuer, sagte Frank.

Kindergarten-Neubau: Planungen werden gebremst

Auch wie zukünftig die Kindergartensituation aussehen wird, ist im Gemeinderat gerade Thema, wie Holzheu mitteilte. Bis 2025 bestünde noch die Genehmigung, alle Gruppen im bestehenden Kindergarten in Gutenberg zu betreuen. Bis dahin muss entweder das Gebäude aufwendig erweitert werden oder ein Neubau, vermutlich in Oberostendorf, gebaut werden. Holzheu sieht aber bei aufwendigen Grundstückgesprächen einen Grund für Verzögerungen für eine schnelle Planung.

Kein Wartehäuschen an der Kindergartenbushaltestelle

Bedenken meldete eine Bürgerin an, weil Kinder und Eltern an der Kindergartenbushaltestelle kein Wartehäuschen haben, in dem sie Schutz vor Regen oder Schnee finden können. Holzheu versprach, im Gemeinderat eine Lösung zu suchen. Der Überlegung, den Schulbushalt an den Kindergartenbushalt zu verlegen und das Wartehäuschen zu versetzen, räumte er wenig Chancen ein.

Verwirrung um Verkehrsschilder

Auf ein Kuriosum machte ein Bürger aufmerksam. Am sogenannten Highway, der Umgehungsstraße zur Mülldeponie, seien Straßenschilder ausgewechselt worden, sodass jetzt allen Fahrzeugen auf dieser Straße die Durchfahrt verboten sei. Seine Recherchen hätten ergeben, dass die Straße Gemeindestraße sei, aber das Straßenbauamt diese Schilder nicht ausgetauscht habe. Auch Bürgermeister Holzheu versicherte, dass die Gemeinde und der Bauhof keinerlei Schildertausch vorgenommen haben. Nach einem Ortstermin werde die Gemeinde aber wieder für eine ordnungsgemäße Beschilderung sorgen, sagte der Rathauschef.

