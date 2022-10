Auf Fußstreife: Polizisten plaudern mit Passanten

Die Polizei in Kaufbeuren ist auf Fußstreife und weist Passanten und Fahrradfahrer auf ihr Fehlverhalten hin. Doch das ist nicht ihre einzige Aufgabe.

13.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

„Halt“, ruft Markus Holste, Polizeihauptkommissar in Kaufbeuren. Eine Frau, die soeben beim Fahrradfahren auf ihr Handy gestarrt hatte, bleibt stehen. „Mit dem Handy am Lenker sitzen, das ist gefährlich. Im Auto und auch auf dem Fahrrad“, sagt Holste. Da die Frau sich in einer kurzen Unterhaltung einsichtig zeigt, darf sie weiterfahren. „Für uns ist wichtig, wie sich der Gegenüber gibt“, sagt Polizeioberkommissar Thomas Hodruss. Er und Holste sind im Zuge des Länderübergreifenden Sicherheitstages auf Fußstreife unterwegs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.