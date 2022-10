Auf heiligem Pfad : Martinusweg in Kaufbeuren eröffnet

Ein Pilgerstab symbolisiert den Ausbau des Martinusweges, der durch das Allgäu führt. Der Pilgerweg wurde jetzt in Kaufbeuren eröffnet.

Von Birte Mayer

16.10.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Der Martinusweg der St. Martinus-Gemeinschaft aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart wird seit Jahren als Pilgerweg ausgeweitet - auch ins Allgäu hinein. Die weitgehende Vollendung in dieser Region feierten bei einem Pontifikalgottesdienst am Samstag in St. Martin Bischof Dr. Bertram Meier (Augsburg) und Weihbischof Matthäus Karrer (Rottenburg) mit zahlreichen Besuchern und Teilnehmern. Karrer übergab den eigens angefertigten Pilgerstab an Meier. Bei einem Treffen im SKM Kaufbeuren berichteten zuvor Mitarbeiterinnen von ihrer Arbeit an diesem „Ort des Teilens“. Mehr Informationen zum Pilgerweg im Internet unter www.martinuswege.eu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.