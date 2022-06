Aufschlag in Klein-Las Vegas - Lara Schmid war mit dem Bayernkader in den USA

Lara Schmid war mit dem bayerischen Kader in den USA. Die 16-Jährige steht für den neuen Weg beim SV Mauerstetten, der noch besser werden will.

15.06.2022 | Stand: 17:49 Uhr

Reisen bildet: Volleyballspielerin Lara Schmid vom SV Mauerstetten lernte zunächst einmal: „Alles in den USA ist riesig und beleuchtet.“ Wie eine der Unterkünfte in Reno, in denen die Kaderathletin mit dem bayerischen Team während eines Turniers übernachtete. Das Gebäude war grün beleuchtet – und das mitten im Wüstenstaat Nevada, weshalb Reno auch Klein-Las Vegas genannt wird. Und das Hotel war riesig: „Wir waren im 17. Stock, das war nicht mal annähernd oben“, erzählt Schmid. Das ist aber genau die Richtung, in die sich der SV Mauerstetten orientiert. Denn der hat seine Abteilung umstrukturiert: Mehr und neue Trainer, um perspektivisch drei Frauenteams aufzustellen. „Wir haben jetzt mehr Leute, unter denen wir die Aufgaben verteilen können“, erklärt Jugendleiterin Karin Sailer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.