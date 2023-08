Auftakt mit Verspätung - Kaufbeurer Reserve vor dem ersten Spiel in der Kreisklasse

Reserve der SpVgg Kaufbeuren startet in die neue Kreisklassen-Saison. Zum Auftakt wartet direkt ein Derby.

10.08.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Für Coach Dustin Hennes, seinen Co-Trainer Michael Groß und die großteils sehr jungen Akteure der Zweiten Mannschaft der SpVgg Kaufbeuren startet als Aufsteiger in die Kreisklassen-Saison mit Verspätung. Ein für das vergangene Wochenende geplantes Spiel wurde verschoben, was den Kaufbeurern nicht unrecht war, sind doch zahlreiche Akteure gerade verletzt oder im Urlaub.

Schwerer Auftakt mit Derby

So beginnt die Saison nun also am Sonntag in Pforzen, wo Hennes hofft, um die 15 Mann im Kader zusammenzubekommen. Gut durch die ersten Wochen zu kommen – es warten im August auch noch Zaisertshofen und Breitenbrunn/Loppenhausen – wird elementar sein, um das Ziel, oben mitzuspielen, zu erreichen. Das Heimspiel gegen Pforzen am Sonntag ab 14 Uhr wird aber vermutlich „sehr schwer“, wie Hennes glaubt. Der Gegner sei schließlich „ein eingespielter Haufen“ und werde im Derby „120 Prozent“ geben.

Jungbrunnen SVK II

Die SpVgg stellt indes ein nochmals jüngeres Team als in der zurückliegenden Saison. Nimmt man alle Herren-Akteure zusammen, dann liegt das Durchschnittsalter nur knapp über 20 Jahre. Wie schon zuletzt wird sich Hennes zudem auch in dieser Saison wieder auf viele Wechsel einstellen. „Komplett leistungsorientiert“ werde aufgestellt, was heißt: Wer in der Reserve stark spielt, kann ganz schnell bei der Ersten Mannschaft sein – wer dort aber nicht auffällt, für den kann es auch runter gehen.

SV Pforzen will wieder oben mitspielen

Die obere Tabellenregion hat indes auch heuer wieder Pforzen im Blick, das 22/23 den dritten Platz belegt hat. Dass der SVP nicht unbesiegbar ist, zeigte der erste Spieltag. Pforzen lag nach gut 20 Minuten mit 0:2 hinten – erst eine starke Schlussphase sicherte noch den Sieg. Kaufbeuren kommt die Ansetzung gegen Pforzen übrigens recht. „Es ist gut, dass wir früh gegen starke Teams spielen“, gibt Dustin Hennes zu Protokoll.