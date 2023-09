Auftakt vermasselt - Futsal Allgäu verliert erstes Saisonspiel

SVK Futsal Allgäu verliert erstes Heimspiel in der Regionalliga. Dabei fallen ungewöhnlich wenige Tore. Das soll sich nächstes Wocheende ändern.

SVK Futsal Allgäu hat den Saisonauftakt in eigener Halle nicht erfolgreich bestanden. In der Regionalliga Süd gab es eine bittere 3:4-Niederlage gegen den TSV 1860 München. Erst in der Schlussphase nutzten die Löwen ihre Chance eiskalt und sorgten damit für einen aus ihrer Sicht glücklichen Auswärtssieg.

Ungewöhnliche 1:0-Führung zur Pause

Zur Pause stand es nur 1:0 für den Gastgeber, der schon früh durch Spielertrainer Naim Nimanaj in Führung gegangen war (5.). Nicht nur im ersten Durchgang, sondern auch in den zweiten 20 Minuten gaben die Dribbelkünstler aus dem Allgäu den Ton an. Dagegen stand 1860 München tief. Immer wieder lief Futsal Allgäu an, doch die Großchancen wurden nicht zu Torerfolgen umgemünzt. Einige der Kicker hatten bereits 90 Minuten auf dem Spielfeld im Freien hinter sich, dazu die Doppelbelastung in der Halle.

Schade, aber kein Beinbruch

Im zweiten Durchgang erzielten die Gäste den Ausgleich (32.). Obwohl Futsal Allgäu vier Minuten später die Führung erneut durch Nimanaj geschafft hatte, kippte die Partie. Ein Doppelschlag der Löwen innerhalb einer Minute brachte sie mit 3:2 in Führung. „Die Trainer haben sich dann für das Überzahl entschieden“, fasste Teammanager Tom Neitzel die Schlussminuten zusammen. Schlussmann und neuer Kapitän Andreas Stelz verließ das Tor und musste von draußen mitansehen, wie 1860 München sogar auf 4:2 erhöhte. „Uns war bewusst, dass wir in dieser Phase auf Risiko agieren mussten. Trotzdem hat sich die Mannschaft nochmals aufgerafft und den Anschlusstreffer geschafft“, sagte Neitzel – wieder war es Spielertrainer Nimanaj. Unterdessen warfen die Gastgeber weiter alles nach vorne, aber konnten sich nicht mehr mit einem weiteren Tor für ihren Aufwand belohnen. „Der Ball wollte trotz vieler Möglichkeiten nicht mehr ins Tor. Für uns ist es zwar sehr schade, aber auch kein Beinbruch“, meinte Neitzel nach dem Spiel.

Dann eben in Neuried punkten

Wenn SVK Futsal Allgäu seine Leistung stets abrufe, könne das Team die Liga gewaltig aufmischen, so der Teammanager. Kapitän Mirhan Kaya dagegen kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. „1860 München hat sich tief reingestellt und gewartet, dass wir Fehler produzieren. Zwar konnten wir das für eine gewisse Zeit verhindern, doch aufgrund individueller Fehler haben wir dann leider die Partie aus der Hand gegeben“, bilanziert der 26-Jährige, der in dieser Saison zusätzlich seine Fußballschuhe für die DJK SV Ost Memmingen in der Kreisliga schnürt. Bitter sei zudem, dass das Team zu viele hundertprozentige Torchancen nicht konsequent verwandelt habe. „Wir reisen am kommenden Sonntag nach Neuried. Da wollen wir dann die ersten drei Punkte einfahren“, blickt Kaya optimistisch auf die nächste Aufgabe.