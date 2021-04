Aus dem Hotel zur Sonne in Kaufbeuren werden jetzt Wohnungen

Die Sparkasse in Kaufbeuren lässt das ehemalige Hotel zur Sonne in der Altstadt für 3,2 Millionen Euro sanieren. Was in dem Gebäude geplant ist.

27.04.2021 | Stand: 08:03 Uhr

Hohe Decken, lange Gänge mit Einzelzimmern, der Charme alter Wandmuster: Im Hotel zur Sonne betteten Reisende ihre Häupter zur Ruhe, als unten in der Kaiser-Max-Straße noch Pferdekutschen über das Pflaster rumpelten. Die goldenen Zeiten sind lange her. Große Teile der drei oberen Geschosse standen lange leer. Nun lässt die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren den ehemaligen Beherbergungsbetrieb wieder bewohnbar machen. Geplant sind in dem Gebäude in der Kaiser-Max-Straße 16 Wohnungen in Größen zwischen ein bis vier Zimmern. „Der Denkmalschutz und die energetische Sanierung sind große Herausforderungen“, sagt Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Tobias Streifinger. Die Sanierung kostet 3,2 Millionen Euro.