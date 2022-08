Aus dem Nirvana ins Finale - der Höhenflug des ASV Hirschzell

Xaver Kolb vom ASV Hirschzell über die Siegesserie und den Zaubertrank des A-Klassisten, der seit zehn Partien ungeschlagen ist und im Pokalhalbfinale steht.

Kaufbeuren Vier Fragen, die möglich oder unmöglich sind, an Xaver Kolb. Der 21-jährige defensive Mittelfeldspieler ist mit dem ASV Hirschzell am Mittwoch in das Halbfinale des Kreispokals eingezogen – und der A-Klassist damit seit zehn Partien ungeschlagen.

Der ASV Hirschzell ist jetzt seit zehn Spielen ungeschlagen. Wie lange soll die Serie weitergehen? Der FC Bayern hat es mal auf 53 Spiele ohne Niederlage gebracht…?

Xaver Kolb: Wir werden die Serie so lange weiterführen, wie es möglich ist. Ob es am Ende 60 oder 70 Spiele in Folge sein werden, kann man noch nicht sagen.

Lange Zeit dümpelte der ASV im fußballerischen Nirwana. Dann der Aufstieg in die A-Klasse - und nun zählt das Team dort zur Spitze. Welchen Zaubertrank hat die Mannschaft bekommen?

Kolb: Unser „Zaubertrank“ wurde früher auch schon getrunken, daran kann es also nicht liegen. Wir sind jetzt ein klasse Team, das Erfolg haben will.

Der ASV ist in Kaufbeuren ja der Underdog im Fußball, jetzt ist er der letzte Vertreter im Pokal. Hat der Pokal wirklich eigene Gesetze oder geht der Erfolg in der Liga weiter?

Kolb: Nachdem wir nun die beste Mannschaft im Ostallgäu sind, wird der Erfolg sich auch auf die Liga übertragen.

Im Halbfinale des Kreispokals trifft der ASV Hirschzell auf die Bezirksligisten SV Egg oder FC Oberstdorf oder FC Hawangen aus der A-Klasse. Wer wäre der ideale Gegner? Oder endet die Tour erst in Berlin…?

Kolb: Gegen eine der Bezirksliga-Mannschaften zu spielen, wäre ideal, dann besteht die Chance auf ein reines A-Klassen-Finale.

