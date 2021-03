Warum das Projekt am Jordanpark vorerst nicht weiter verfolgt wird.

23.03.2021 | Stand: 15:36 Uhr

Im Sommer 2020 informierten die Firma Viba Sweets und die Stadt Kaufbeuren die Öffentlichkeit, dass es Gespräche zur Realisierung einer Schokoladenwelt in Kaufbeuren gebe. Als Standort war die Fläche des ehemaligen Eisstadions in Kaufbeuren am Berliner Platz neben dem denkmalgeschützten Jordanpark angedacht.

Aus für Schokoladenwelt in Kaufbeuren

Nach mehreren Monaten intensiver Prüfungen geben Viba und die Stadt Kaufbeuren bekannt, dass das Vorhaben an diesem Standort absehbar nicht weiterverfolgt wird. Die Gründe dafür liegen in erster Linie bei den wirtschaftlichen Folgen der derzeitigen Corona-Pandemie. Weder die Firma Viba noch die Stadt Kaufbeuren sehen sich in der aktuellen Situation finanziell in der Lage, das Projekt in der angedachten Form zur realisieren.

Viba und die Stadt Kaufbeuren haben vereinbart, weiter im Austausch zu bleiben und alternative Realisierungsmöglichkeiten in Kaufbeuren zu prüfen.

Lesen Sie dazu auch: Corona bremst süße Pläne für Kaufbeuren