Aus Niederlagen gelernt - Ex-Profi Ralf Vollmer in Rieden

„Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst“, erzählte einst der frühere englische Nationalspieler George Best. Ralf Vollmer ging einen anderen Weg. Nach seiner Karriere als Profi-Fußballer war er zwar noch im Metier tätig, arbeitete aber auch im Versicherungswesen und gibt Vorträge – wie kürzlich in Rieden.

Wie hat es Ihnen in Rieden gefallen?

Vollmer: Ich war schon ein paarmal hier in der Gegend, da mein Geschäftspartner Marco Richter in Rieden wohnt. Für mich ist das immer wie ein Tag Urlaub, hier her zu kommen.

Und was nehmen Sie aus Rieden mit – die SpVgg spielt in der B-Klasse…?

Vollmer: Es ist für mich sehr beeindruckend, zu sehen, was der Verein in Rieden in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat. Dies ist umso erstaunlicher, wenn man weiß, dass dies nicht nur durch finanzielle Mittel, sondern durch viele Menschen geschaffen wurde, die sich in ehrenamtlicher Arbeit im Verein und der Gemeinschaft eingebracht haben. So etwas ist heute keine Selbstverständlichkeit.

Bei Ihrem Vortrag in Rieden ging es um Werte. Welche Werte aus Ihrer Profi-Zeit waren und sind für Sie die wichtigsten im weiteren Leben gewesen?

Vollmer: Generell profitiere ich bis zum heutigen Tag beinahe täglich von dieser Zeit. Neben vielen anderen Dingen möchte ich vielleicht die Fähigkeit, mit Niederlagen umzugehen, die Fehler bei sich selbst und nicht immer bei den anderen zu suchen sowie den Umgang mit anderen Menschen herausstellen.

Sie sind einer der wenigen Profis, der eine ausgeglichene Bilanz in der Bundesliga gegen Bayern München hat (2 Siege, 2 Niederlagen). Damals spielten Laudrup, Effenberg, Thon oder Wouters für Bayern. Waren die Kickers damals so stark (4:1-Sieg in München)?

Ralf Vollmer: Ja, wir hatten damals eine richtig gute Mannschaft und waren auswärts oft stärker als zuhause. Zudem hatten wir mit Rainer Zobel einen ehemaligen Bayern-Spieler als Trainer, der seiner Zeit taktisch voraus war.

Haben Sie mal gegen Teams aus dem Allgäu gespielt – und was ist Ihnen in Erinnerung geblieben?

Vollmer: Wir hatten ein sehr schönes Trainingslager im Allgäu in Sonthofen direkt vor den wichtigen Relegationsspielen in die Bundesliga. In der Ruhe und der tollen Umgebung konnten wir uns glänzend vorbereiten und sind dann auch tatsächlich aufgestiegen.

Was war für Sie das einschneidendste Erlebnis im Sport und was lernten Sie daraus

Vollmer: Niederlagen gehören zum Sport und zum Leben dazu. Im Sport lernt man, diese zu akzeptieren, daraus zu lernen, sich weiter zu entwickeln und es immer wieder erneut zu versuchen. Grundsätzlich kann ich seither auch mit persönlichen Niederlagen umgehen, vorausgesetzt ich habe mich gut vorbereitet und alles gegeben.

Früher war auch nicht alles besser: Leben heute Fußballprofis vorbildhaft?

Vollmer: Die Spieler stehen heutzutage viel mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Es wird erwartet, dass sie sich auch zu gesellschaftlichen und teilweise politischen Themen positionieren. Die Sozialen Medien kommen natürlich auch noch dazu. Wir konnten damals noch unbehelligt mal ein paar Bier in der Kneipe um die Ecke trinken, ohne dass am nächsten Tag Bilder davon in der Zeitung zu sehen waren.

Sie haben auch appelliert, dass ehrenamtliche Funktionäre im Sport wichtig für die Sozialisation von Kindern sind. Hat die WM in Katar irgendeine Motivation für Menschen, sich in Verbänden zu engagieren?

Vollmer: Ich bin davon überzeugt, dass gerade die aktuelle WM eine Chance für den Amateursport ist. Viele Menschen sehnen sich gerade jetzt nach Werten, die sie in ihren kleinen Heimatvereinen noch finden. Daher ist es wichtig, diese Vereine zu unterstützen, mitzuarbeiten und sie dadurch weiter zu erhalten und dann intakt an nachfolgende Generationen weiter zu geben.

Wer wird Weltmeister?

Vollmer: Meine Favoriten sind Frankreich und Brasilien. Ich hätte aber auch gut mit Deutschland leben können.

