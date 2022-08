Ausbildungsmesse in Pforzen: Hier kommen Betriebe und Schulabgänger zusammen

Günther Blösch veranstaltet im Oktober eine Ausbildungsmesse. Nach Corona soll seine Flohwiese in Pforzen (Ostallgäu) wieder zum Treffpunkt werden.

31.08.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Viele Schülerinnen und Schüler wissen nicht, wie es in der Ausbildung oder beruflich nach dem Schulabschluss weitergeht. Je mehr Informationsmöglichkeiten es gibt, desto unschlüssiger werden junge Leute. So scheint es zumindest. Doch die Corona-Pandemie hat die Berufsorientierung für Schulabgänger noch nun einmal erschwert. Der Pforzener Unternehmer Günther Blösch will Abhilfe schaffen und seine Ausbildungsmesse wiederbeleben. Geplant ist die Veranstaltung am Freitag, 14. Oktober, und Samstag, 15. Oktober, jeweils 9 bis 14 Uhr. „Es geht nichts über persönliche Treffen“, sagt Blösch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.