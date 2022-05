Ausgedünnter Busverkehr: Jetzt meldet sich der Betriebsrat mit harscher Kritik zu Wort

Der Linien- und Schulbusverkehr der VG Kirchweihtal im Ostallgäu ist krankheitsbedingt lückenhaft. Nun wird ein Brandbrief des Betriebsrats mit massiver Kritik öffentlich.

16.05.2022 | Stand: 18:22 Uhr

Auch am Montag war der Fahrplan der Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal (VGK) lückenhaft, da Busfahrerinnen und Busfahrer wegen Corona erkrankt sind. Damit setzt sich fort, was in den vergangenen Wochen und derzeit etliche Fahrgäste erzürnt: Zahlreiche Kurse im Linien- und Schulbusverkehr fallen aus, die Informationen darüber müssen sich Kunden auf der Internetseite der Gesellschaft selbst zusammensuchen. Nun ist ein Brandbrief des Betriebsrats an die Stadträte in Kaufbeuren öffentlich geworden, in dem die Personalpolitik des Unternehmens massiv kritisiert und als Grund für die aktuelle Situation genannt wird.

