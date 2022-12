Ausgerechnet ein Puck - Torjäger John Lammers ist noch länger verletzt

Vor zwei Monaten wurde John Lammers durch die Spielscheibe verletzt – sein Comeback für den ESVK ist noch offen.

01.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Es war ein Dienstag im Oktober, ein Heimspiel gegen den nun kommenden Auswärtsgegner der Joker, den VER Selb (Freitag, 19:30 Uhr), in dem sich Stürmer John Lammers schwerer am Oberkörper verletzte. Er bekam einen Schuss ab und verschwand schnell in der Kabine. Nur Stunden später lag er im Krankenhaus unter dem Messer. Etwas mehr als fünf Wochen ist das nun her. „Ungefähr eine Woche lang war es wirklich hart“, sagt Lammers über die Phase nach seinem Ausfall.

Vom Eis auf den OP-Tisch

„Inzwischen fühlt sich die Verletzung okay an“, erklärt der Spieler, der zuletzt schon wieder erste öffentliche Termine, etwa bei einer Autogrammstunde im neuen Altstadt-Büro des ESVK, wahrnahm. Was ist in den fünf Wochen in Lammers Leben passiert? In den ersten zwei Wochen nach der Operation musste er vollständig pausieren. Die Narbe musste heilen. Danach ging es für ihn direkt zum Aufbautraining. „Reha macht nicht so viel Spaß wie das Spielen. Sie besteht aktuell viel aus Fahrradfahren.“ Er machte grundlegend das, was ihm momentan erlaubt ist, um fit zu bleiben für die Zeit, wenn wieder etwas mehr geht, berichtet der 36-Jährige.

Demnächst neue Prognose

Der Kanadier war im Herbst 2020 in die Buronstadt gewechselt und trägt inzwischen in etwas mehr als 110 Pflichtspielen das Joker-Dress. Seit ungefähr zwei Wochen darf Lammers nun wieder auf’s Eis – aber nur Schlittschuhfahren, nicht schießen. Einst war mal die Rede davon, dass Lammers rund um den Jahreswechsel wieder fit sein könnte. Ob das wirklich klappt? „Ich werde in den kommenden Tagen noch einmal gecheckt. Dann sieht man, wie die Heilung vorangeht.“ Dann würden die Ärzte, sagt Lammers, eine bessere Vorstellung davon haben, wie lange alles noch dauere.

Der Junior spielt in der U9

Kontakt zur Mannschaft hat der 36-jährige Stürmer dennoch. „Ich bin jeden Tag im Eisstadion, oft sogar zwei Mal, weil ich auch meine Kinder dorthin fahre“, erzählt er. Sohn Nicolas etwa ist Teil der ESVK-U9-Mannschaft. „Ich habe die Mannschaft also viel um mich herum. Und ich versuche, zu helfen, wo immer ich nur kann. Aber für mich ist es definitiv hart, dass ich gerade nicht spielen kann.“ Denn seinen fitten Teamkollegen muss der 36-Jährige ein Kompliment aussprechen.

Hoffen auf ein starkes Wochenende des ESVK

„Das Team spielt schon die ganze Saison über großartig. Natürlich haben wir am zurückliegenden Wochenende nicht die Ergebnisse geholt, die wir wollten. Aber ich bin mir sicher, dass wir mit harter Arbeit in dieser Woche wieder zurück in die Spur finden werden.“ Lammers sagt entsprechend ein starkes Wochenende für die Joker voraus, das nicht nur das Gastspiel in Selb am Freitag ab 19.30 Uhr beinhaltet. Dazu kommt auch noch am Sonntag ab 17 Uhr das Heimspiel gegen Dresden. Somit geht es für den auf Rang zwei platzierten ESVK gegen den Ligaelften und -achten.

Die kommenden Gegner

Trainer: Sergej Waßmiller – zuvor in Memmingen.

Top-Scorer: Nick Miglio mit 24 Punkten.

Goalie: Michael Bitzer mit 92,3 Prozent Fangquote.

Power-Play: 12,1 Prozent – schlechtester Wert der Liga.

Strafminuten (Durchschnitt): 9.

Besonderes: Selb hat zuletzt elf Punkte aus den vergangenen vier Spielen geholt.

Selber Wölfe am Freitag ab 19.30 Uhr in der Netzsch-Arena.

Dresdner Eislöwen am Sonntag ab 17 Uhr in der Energie Schwaben Arena.