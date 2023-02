Der Kaufbeurer Kabarettist Wolfgang Krebs steht für Fasching

Orden für Wolfgang Krebs: BSF zeichnet den beliebten Kabarettisten aus

21.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Der Kaufbeurer Kabarettist Wolfgang Krebs hat den Verdienstorden der Stufe zwei des Regionalverbands Bayerisch-Schwäbischer Fastnachtsvereine (BSF) erhalten. BSF-Ordensrat Günther Seydel überreichte ihn beim Kaufbeurer Rathaussturm und bezeichnete Krebs als „einen langjährigen und sehr verdienten Fastnachter.“

Krebs schätzt die Faschingsbühne

Immerhin sei Krebs aus dem Fasching hervorgegangen und schätze die Faschingsbühne immer noch sehr. „Wolfi, du warst bereits in den frühen Neunzigern als Helmut Kohl und Gerhard Bucher in Sketchen auf der Aufbruch-Umbruch-Bühne“, sagt Seydel. Krebs sei ausserdem seit Jahrzehnten Mitglied der Karnevalsgesellschaft Kunstreiter und war von 2009 bis 2015 deren Präsident.

Aushängeschild der Prunksitzung "Schwaben weißblau"

Bereits von Beginn an, also jetzt bereits 20 Jahre, sei er ein Aushängeschild für die Fernseh-Prunksitzung „Schwaben weißblau“. Man könne sagen, Krebs habe die Voraussetzungen für diesen Verdienstorden gleich mehrfach erfüllt, lobte Seydel in seiner Ansprache im Rahmen des diesjährigen Rathaussturms. Bereits seit zwei Jahren lag der Orden samt Urkunde coronabedingt in der Schublade.

Wegen Corona erst jetzt verliehen

„Es gab einfach keine Veranstaltung, in der wir ihn Dir hätten würdig verleihen können“, erklärte Seydel. Beim Buroniaball war Krebs beruflich verhindert und so sei der Rathaussturm der richtige Rahmen, um ihn auszuzeichnen, so Seydel. Diesen Orden könne man nicht „absitzen“ - nein, man müsse ihn sich verdienen - mit mindestens 15 Jahren Arbeit im Präsidium oder 22 aktiven Jahren, sagte Seydel