Aushängeschild mit Genussfaktor - die Dreifachturnhalle wird offiziell eingeweiht

In Mauerstetten wird am Wochenende die Dreifachturnhalle mit Veranstaltungen und einem Festakt eingeweiht. Der SV Mauerstetten bietet ein buntes Sportprogramm.

15.09.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Seit dem Herbst des vergangenen Jahres toben sich die Sportler des SV Mauerstetten in der neuen Dreifachturnhalle in Mauerstetten aus – und sind voll des Lobes: „Wir sind sehr stolz, so eine tolle neue moderne Halle zu haben“, erklärt Sandra Zabel, Abteilungsleiterin Gymnastik. „Die neue Dreifachturnhalle ist für die ganze Gemeinde, aber natürlich besonders für uns beim SV Mauerstetten ein riesengroßer Gewinn“, berichtet auch Sebastian Kühn, Pressewart Abteilung Fußball. Und Max Merkel, Abteilungsleiter Volleyball, schwärmt: „Den Volleyballspielern des SVM wurde eine wunderschöne Sportstätte mit einem großen Angebot für das Sporttreiben, vor allem für das Volleyballspielen geschaffen.“ Das so gepriesene Gebäude wird nun endlich offiziell eingeweiht – am Wochenende findet deshalb ein großes Programm am und in der Halle statt.

Das Motiv: Die Turnhalle ist zwar fertig und hat sich auch schon bei Bayernligaspielen und Meisterschaften der Volleyballerinnen bewährt, doch ein Festakt war coronabedingt verschoben worden. Der sei nun überfällig – genauso wie der Neubau der Halle es gewesen war, meint Bürgermeister Armin Holderried: „Unser Sportverein und auch der Tennisverein hatten deutlich zu wenig oder gar keine Trainingsmöglichkeiten in der vorhandenen Halle des Sonnenhofes oder der Schulturnhalle, es musste auf viele Nachbarhallen ausgewichen werden.“ So erging es der Gymnastikabteilung mit ihren Gruppen ebenso wie den Fußballern: „In der alten Halle war alles ein bisschen beengt“, erzählt Kühn. Das sei nun laut Merkel nicht mehr so: „Es gibt wesentlich mehr Komfort und alle können in der neuen Halle Sport machen.“

Der Aufwand: Mit dem Neubau sei also genug Kapazität für alle sportlichen Aktivitäten geschaffen worden – was die Kommune nach Ansicht des Bürgermeisters auch wirtschaftlich gut geschultert habe: „Für die Gemeinde ist die Halle die mit Abstand größte Einzelinvestition in der Geschichte.“ Etwa 11,9 Millionen Euro habe die Kommune in die Halle und die Außenanlagen investiert. „Froh sind wir auch, dass die Finanzierung komplett aus Eigenmitteln erfolgte, wir haben keinen Euro Darlehen benötigt“, berichtet Holderried. Obendrein wurde der Sportverein in die Planung mit einbezogen. „Wir sind dankbar, dass sich unser Vorstand damals in den Gesprächen mit der Gemeinde sehr für die Belange und Wünsche der Abteilung Fußball eingesetzt hat und dadurch auch Punkte verwirklicht werden konnten, die in den ersten Konzepten noch nicht enthalten waren“, erklärt Kühn.

...und unten können sich zum Beispiel die Volleyballerinnen Motivation von den Zuschauen über sich holen. Bild: Mathias Wild

Die Praxis: Das Ergebnis ist für die Sportler absolut positiv: Die Halle sei „ein Genuss“, meint Zabel. Zumal Mauerstetten nun als Standort für größere Sportveranstaltungen in Betracht komme: „Wir können künftig auch große Hallenturniere ausrichten und sind als Gemeinde und Verein damit eine noch attraktivere Adresse hier bei uns im Allgäu schon bayerische Titelkämpfe ausgerichtet haben: „Die Halle ist ein Aushängeschild und eine sehr gute Präsentation nach außen, wenn uns viele Vereine und natürlich auch die zahlreichen Zuschauer zu einem Wettkampf besuchen“, schildert Merkel seine Erfahrungen.

Was fehlt: Der Geräuschpegel sei gewöhnungsbedürftig, in Halle 3 könnte noch ein Uhr angebracht werden oder eine Anschlagtafel allgemein. Aber das seien Kleinigkeiten, über die man sprechen kann. „Da muss man gemeinsam nach Lösungen suchen“, erklärt Kühn. Aber insgesamt gebe es nichts zu meckern: „Jeder, der in die Halle kommt, hat nur bewunderte Worte“, erklärt vielmehr Merkel.

Die Bedeutung: Mit der neuen Halle werde aber nicht nur der Standort Mauerstetten im Allgäu oder gar in Bayern

Das Wochenende: Und das soll nun gefeiert werden, kündigt der Bürgermeister an „Der Sportverein wird ein attraktives Programm für das Festwochenende gestalten, da ist das ganze Wochenende viel geboten. Ein Besuch rentiert sich also, zumal wir regelmäßig auch Führungen durch die Halle anbieten. Da werden wir auch Räume öffnen, die sonst für die Nutzer verborgen bleiben…“

Das Programm

Freitag:

16 Uhr: Hallenführung bei Kaffee und Kuchen. Fußball-Kleinfeldturnier.

17.45 Uhr: Fußball: Kreisligaspiel SV Mauerstetten – SV Oberegg auf dem Sportgelände.

20 Uhr: Party im Zelt mit DJs.

Samstag:

10.30 Uhr: Festakt mit Gemeinderat, Landrätin, Abgeordneten und Planern.

13 Uhr: Hallenführung, Volleyball: Eltern-Kind-Turnier.

16 Uhr: Volleyball: Turnier der SVM-Frauen.

18 Uhr: After-Play-Party Halle.

20 Uhr: Stimmungsabend auf dem Gelände oder in der Halle.

Sonntag: