Auto brennt in Kaufbeuren aus

In Kaufbeuren ist am Donnerstagabend ein Auto in Flammen aufgegangen. Das sind die Hintergründe.

01.07.2022 | Stand: 09:18 Uhr

Ein Auto ist am Donnerstagabend in Kaufbeuren ausgebrannt. Die Feuerwehr Kaufbeuren brachte das Feuer in der Sudetenstraße schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehreinsatz: Auto steht in der Sudetenstraße in Flammen

Während der Fahrt soll es an dem Fahrzeug zu einer Rauchentwicklung gekommen sein. Der Fahrer konnte das Auto in der suedetenstraße am Fahrbahnrand abstellen. Dann ging das Auto gegen 22 Uhr in Flammen auf.

Die alarmierten Feuerwehrkräfte gingen mit schweren Atemschutz vor und löschten den Brand. Zudem unterstützten die Einsatzkräfte die Polizei bei der Verkehrsumleitung. Es kam zu Behinderungen im Bereich der Sudetenstraße.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Über die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt.