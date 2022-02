Auto fast vor den Augen des Besitzer geklaut - Dieb scheitert an der Bremse

Einem Mann in Kaufbeuren wurde sein neuwertiges Auto beinahe vor den Augen geklaut. Ein Glück, dass der Dieb anscheinend nicht wusste, wie man Auto fährt.

10.02.2022 | Stand: 13:09 Uhr

Einen Moment nicht aufgepasst und schon wäre am Mittwochmittag beinahe der über 30.000 Euro teure, neuwertige Pkw vor den Augen seines Besitzers geklaut worden.

Ein Mann hat sein Auto in der Kaufbeurer Bahnhofstraße mit steckendem Zündschlüssel nur für einen kurzen Augenblick aus dem Blick gelassen, als ein Fremder in das Fahrzeug einstieg und losfahren wollte. Das teilte die Polizei Kaufbeuren am Donnerstag mit. (Lesen Sie auch: Mit vereister Scheibe unterwegs: Mann fährt gegen geparktes Auto)

Autodieb startet Wagen, aber kann nicht losfahren - Besitzer kann ihn festhalten

Der 31-Jährige Fahrzeugdieb schaffte es zwar noch, das Auto zu starten, doch wenig später scheiterte er an der elektronischen Feststellbremse. Denn die konnte der mutmaßliche Dieb nicht lösen.

Diesen glücklichen Umstand nutzte der Autobesitzer, um zum Fahrzeug zu eilen und den vermeintlichen Autodieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Gegenüber den Beamten der Kriminalpolizei gab der Tatverdächtige später an, dass er das Fahrzeug zwar starten habe können, die Bremse ihn aber am Wegfahren gehindert habe. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, dürfte der 31-Jährige noch nie im Besitz eines Führerscheins gewesen sein. Es sind weitere Ermittlungen erforderlich.

Lesen Sie auch: Autofahrer fährt mit Skischuhen an den Füßen und Alkohol im Blut Schlangenlinien auf der B19

Lesen Sie auch