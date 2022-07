AZ-Ferienaktion: Aufregende Tage in der Kaufbeurer Museumslandschaft

Der August ist der AZ-Ferienmonat. Diesmal blicken wir bei Ausflügen in die Museen in Kaufbeuren auf die spannende Geschichte (und Zukunft) unserer Stadt.

21.07.2022 | Stand: 18:21 Uhr

Für viele Kinder beginnt mit dem August die schönste Zeit des ganzen Jahres. Endlich Sommerferien. Kein Stress. Abhängen. Etliche Kinder bleiben daheim oder fahren nur ein paar Tage weg. Für sie hat die Allgäuer Zeitung ein bewährtes Angebot, das zwei Jahre coronabedingt pausierte.

Zur Anmeldung mit Name, Anschrift, Telefonnummer, Veranstaltung und Betreff: AZ-Ferienaktion geht es hier

Nun geht der AZ-Ferienmonat in eine neue Runde. Fünf Mal laden wir Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren aus Kaufbeuren und dem Umland ein, im August spannende Orte zu besuchen. Kostenlos. Diesmal erkunden wir die Kaufbeurer Museumslandschaft. Die Termine:

Dienstag, 2. August, 10 bis 12 Uhr: Treffpunkt Isergebirgs-Museum, Bürgerplatz 1 (Gablonzer Haus), Neugablonz.

Modeschmuck aus funkelnden Glassteinen und bunten Perlen - das ist das Metier der Gablonzer Industrie. Bei unserem Besuch im Isergebirgs-Museum erleben wir ihre spannende und wechselvolle Geschichte. Der Name Neugablonz steht ebenfalls für Modeschmuck und Glas. Gegründet wurde der Kaufbeurer Stadtteil mit seiner Schmuckindustrie einst von Heimatvertriebenen aus dem nordböhmischen Isergebirge. Das gleichnamige Museum zeigt, was Vertreibung bedeutet und wie die Menschen ihre Kultur und Industrie nach dem Zweiten Weltkrieg hier wieder aufgebaut haben.

Dienstag, 9. August, 10 bis 12 Uhr: Treffpunkt Erlebnisausstellung der Gablonzer Industrie, Neue Zeile 11, Neugablonz.

Alles glitzert und schimmert. In der Erlebnisausstellung sehen wir Schmuckwaren, Perlen, edle Handtaschen, Spielwaren, bekannte Souvenirs und viel Technik aus der Gablonzer Industrie. Anprobieren und probetragen? Warum denn nicht! Anfassen ist ausdrücklich erlaubt. Schafft Ihr es, einen Goldbarren zu heben? Wie verwandelt sich Glas in einen Schmuckstein? Habt Ihr die Fähigkeiten eines Graveurs? Und was ist das eigentlich für ein Beruf? Wir lüften das Geheimnis des Zauberspiegels. Die Erlebnisstationen laden jedenfalls zum Mitmachen und Ausprobieren ein.

Dienstag, 16. August, 10 bis 12 Uhr: Treffpunkt Stadtmuseum Kaufbeuren, Kaisergäßchen 12-14, Altstadt.

Gemeinsam mit der Zeitreisenden Lisa geht es im Stadtmuseum auf eine fantasievolle Entdeckungsreise durch die Jahrhunderte. Lisa liebt es, in die Zeiten von Objekten zu reisen, die im Museum ausgestellt sind. Was macht eigentlich ein Guckkästner? Oder wie hat sich die Fahrt in einem Fuhrwerk angefühlt? Nach der Begegnung mit der Zeitreisenden geht es in die Museumswerkstatt, wo Zukunftsmobile gestaltet werden. Die „Zeitreise mit Lisa“ ist ein gemeinsames Projekt von Kulturwerkstatt und Stadtmuseum.

Dienstag, 23. August, 10 bis 12 Uhr: Treffpunkt Feuerwehrmuseum Kaufbeuren-Ostallgäu, Am Bleichanger 50 (Momm-Gelände), Kaufbeuren.

Heute wird mit modernster Technik und viel Wissen um die richtige Brandbekämpfung gelöscht, gerettet und geborgen. Früher war das alles noch schwieriger. Eingesetzt wurden hölzerne Leiterwagen und Handdruckspritzen. Die Dramatik vergangener Katastrophentage lässt sich im Feuerwehrmuseum richtig gut erleben. Viele spannende Geschichten verbergen sich hinter den alten Fahrzeugen und Geräten. Hier bekommen wir eine exklusive Sonderführung. Gänsehaut-Alarm!

Dienstag, 30. August, 10 bis 12 Uhr: Treffpunkt Kunsthaus Kaufbeuren, Spitaltor 2, Altstadt.

Gibt es tatsächlich einen Ort, wo mehr Eisbären als Menschen leben? Müsste dort nicht überall Schnee und Eis sein? Und wie sollen Menschen dann dort leben? Begebt Euch auf Entdeckerreise und spürt fantastische Orte im Kunsthaus auf. Es warten große Fotografien und Videos, bevor Ihr selbst zum Künstler werdet. Ob in Form von Collagen oder gemalten Bildern - Ihr seid es, die neue Landschaften zum Leben erwecken.

Was noch wichtig ist

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wer sich zu spät anmeldet, kommt auf eine Warteliste oder kann sich für eine andere Veranstaltung vormerken lassen. Das gilt auch für Teilnehmer, die sich für mehr als eine Veranstaltung angemeldet haben. Treffpunkt ist immer um kurz vor 10 Uhr, das Ende ist für 12 Uhr vorgesehen. Dann müssen die Kinder von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Fragen? Einfach anrufen unter Telefon 08341/809646. Begrenzte Teilnehmerzahl. Teilnahme auf eigene Verantwortung. Der Allgäuer Zeitungsverlag übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden. Mit der Anmeldung erklären sich die Erziehungsberechtigten damit einverstanden, dass Fotos von der Veranstaltung angefertigt und veröffentlicht werden.

