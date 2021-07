Das Tänzelfest fällt wegen Corona zum zweiten Mal aus. AZ-Fotograf Mathias Wild begleitet Festzüge, Lagerleben und Rummel seit fast 20 Jahren. Ein Rückblick.

07.07.2021 | Stand: 12:00 Uhr

In Kaufbeuren würde in diesen Tagen die fünfte Jahreszeit beginnen. Eigentlich. Zum zweiten Mal fällt das Tänzelfest wegen der Corona-Pandemie aus. Die Kaufbeurer hoffen nun auf 2022. Bis dahin helfen Erinnerungen. Die AZ-Redaktion blickt in den nächsten Tagen auf ganz persönliche Erlebnisse rund um Festzüge, Lagerleben und Rummel zurück.